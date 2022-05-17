ЗСУ "покришили" рашистів на Луганщині: ворог відступив з великими втратами

Бійці ЗСУ відбили атаку ворога / Фото Reuters

У Луганській області українські захисники відбили атаку російських окупантів в районі міст Гірське, Золоте та селища Сиротине в Луганській області.

Окупанти змушені були відступити, втрати ворога - численні, розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Артилерійським обстрілом пошкоджено 9 будинків у Гірському та 6 – у Золотому. До речі, штурмуючи Гірську громаду, росіяни змушені були відійти, як і в районі Сиротине поблизу Сєвєродонецька. Втрати ворога - численні", - зазначив він.

За його даними на фронті протягом 16 травня захисники відбили 11 атак росіян. Знищили зенітний ракетний комплекс "Тор", 5 танків, 6 артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 і три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти зміцнюють свої позиції на східних рубежах України для недопущення Збройних сил України на ці території.

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