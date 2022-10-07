Росіяни масово здаються в полон ще до потрапляння на фронт - Маляр

Росіяни телефонують на "гарячу лінію" і запитують про те, як правильно здавати в полон.
Мобілізовані росіяни здаються в український полон ще до того, як їх відправляють на фронт. Вони самі телефонують на "гарячу лінію" і дізнаються подробиці про те, що потрібно робити, щоб здатися в полон і не бути вбитим. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначила, що в перші тижні після оголошення "часткової" мобілізації в РФ, на "гарячу лінію" зателефонували понад 2 тисячі осіб.
"Росіяни не дуже охоче йдуть воювати в Україну. Про це свідчать понад дві тисячі дзвінків на "гарячу лінію" проекту "Хочу жити" в перші тижні його роботи. Питають, як здатися в полон. Це правильне рішення — Україна гарантує дотримання всіх норм міжнародного гуманітарного права", - повідомила Ганна Маляр.
Мобілізація в Росії
Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.
На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.
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