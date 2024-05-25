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ЗСУ "перемололи" десятки росіян і поліпшили становище на півдні: названо напрямок

Олексій Тесля
25 травня 2024, 15:14
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Ворог тільки за добу втратив приблизно 80 солдатів, з яких половину - знищеними, розповів Дмитро Плетенчук.
ЗСУ, війна
ЗСУ відвойовують позиції на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Морські піхотинці Збройних сил України зуміли поліпшити тактичне становище на лівому березі Дніпра в Херсонській області, розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Морські піхотинці мають успіх (на Придніпровському напрямку, - ред.). Тактичне положення на лівому березі дещо покращене і це дає нам деякі переваги. Але ситуація залишається паритетною", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Представник Сил оборони уточнив, що внаслідок безуспішних спроб штурму позицій ЗСУ, ворог тільки за вчора втратив приблизно 80 солдатів, з яких половину - знищеними. Зокрема, три штурми були на Придніпровському напрямку - на Кринки, ще два - на Оріхівському напрямку, ворог повернувся на свої позиції.

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За його даними, на сьогодні кораблів противника наразі на чергуванні в Чорному морі немає, контроль акваторії ворог здійснює здебільшого авіацією.

"Вони стабільно залишаються в пунктах базування, кілька кораблів залишили Крим протягом цих кількох днів. Все більше і більше ворог розуміє, що Крим - це не те місце, де варто тримати свої кораблі", - додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Ситуація на півдні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ворог атакував ЗСУ в Кринках і намагається захопити острів Нестрига. Росіяни спробували штурмувати позиції українських захисників, однак під час штурму втратили чотири танки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри численні спроби окупантів витіснити українських морпіхів із лівого берега Херсонщини, вороги знову зазнали втрат і повернулися на свої позиції.

Як повідомлялося раніше, окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига. Українські військові пояснили його важливість.

Screenshot
/ Главред

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