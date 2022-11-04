ЗСУ 'відкобзонили' майже два десятки окупантів на Херсонщині

Українські захисники вдарили по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області.
Українські захисники продовжують завдавати нищівних ударів по скупченнях російських військ. Так, внаслідок вогневого ураження по адмінбудівлі у Голій Пристані Херсонської області було знищено 18 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
"Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та 2 – поранено", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, 2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Також 3 листопада у місті Мелітополь було завдано вогневого ураження по пункту управління окупантів, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.
Разом з тим, за наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.
"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.
Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".
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