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ЗСУ "відкобзонили" майже два десятки окупантів на Херсонщині

4 листопада 2022, 21:15

Українські захисники вдарили по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області.

ЗСУ 'відкобзонили' майже два десятки окупантів на Херсонщині
ЗСУ вправно знищують окупантів / 10-а гірсько-штурмова бригада

Українські захисники продовжують завдавати нищівних ударів по скупченнях російських військ. Так, внаслідок вогневого ураження по адмінбудівлі у Голій Пристані Херсонської області було знищено 18 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

"Окупанти продовжують помирати в Україні. Підтверджено інформацію щодо втрат противника внаслідок вогневого ураження по адміністративній будівлі у Голій Пристані Херсонської області. За наявною інформацією, 18 російських загарбників знищено та 2 – поранено", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, 2 листопада у районі міста Енергодар Запорізької області було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 та вантажівку з боєприпасами, а близько 20 військовослужбовців противника отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також 3 листопада у місті Мелітополь було завдано вогневого ураження по пункту управління окупантів, розміщеному в будівлі промислової зони. Як результат, близько 50 загарбників поранено та знищено до 10 одиниць військової техніки. Окрім того, пошкоджено близько 80 одиниць військової техніки різного типу, які ворог розміщував в ангарах.

Разом з тим, за наявною інформацією, в населеному пункті Кам’янка Запорізької області противник перемістив особовий склад своїх підрозділів, згорнув блокпости та комендатуру.

"Відзначається низький рівень морально-психологічного стану особового складу ворожих підрозділів, що знаходяться у Запорізькій області. Це наслідки незадовільних умов утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення військового керівництва до підлеглих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України
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