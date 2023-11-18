Бої за Херсонщину: ЗСУ контролюють 10 кв. км на лівому березі Дніпра - ISW

Українські військові закріплюються на лівобережжі Дніпра та завдають вогневого ураження по тилах противника.

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ЗСУ мають успіх на лівобережжі Херсонщини / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, УНІАН

У Генштабі ЗСУ повідомили, що за останню добу сили оборони відбили 12 атак ворога на лівобережжі Дніпра та закріплюються на зайнятих рубежах.

Як йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook, українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

"Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де за минулу добу відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах і завдають вогневого ураження окупантам", - повідомили в Генштабі.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу і два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та боєприпасів противника.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ відбили плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

17 листопада тривали наземні операції на лівому березі Херсонщини. Бої йдуть біля населених пунктів Пойма, Піщанівка і Кринки.

Аналітики ISW пишуть з посиланням на російського блогера, що станом на 16 листопада українські війська контролюють 10 квадратних кілометрів території поблизу Кринок.

Карти боїв від Інституту вивчення воєн / Фото: understandingwar.org

Інший блогер стверджував, що окупанти вели бої на виснаження біля Кринок. Російські мілблогери 17 листопада писали, що окупанти відбили кілька спроб невеликих українських переправ через річку вздовж лінії Пойма - Кринки і що українські сили важко перекидають техніку і людей на українські позиції на східному березі.

Військовий оглядач групи Інформаційний опір Костянтин Машовець зазначив, що найближча мета Сил оборони України - перерізання траси Олешки-Нова Каховка (дорога Т2206), відстань до якої становить 5-7 км.

Ситуація на лівому березі Дніпра

Українські військові на лівому березі Дніпра в Херсонській області успішно утримують новий плацдарм упродовж близько місяця. Протягом цього періоду Збройні Сили України змогли закріпитися в районі населеного пункту Кринки.

Військовослужбовець 14-го окремого полку БПАК Олександр Войтко розповів, що російська армія намагається не підводити важку техніку ближче до лівого берега Херсонщини. Все через ефективну роботу великої кількості дронів ЗСУ. Як повідомив військовий, вже близько місяця існує плацдарм ЗСУ на лівому березі. Загарбники безперервно його атакують, але нічого не можуть з ним зробити.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що Сили оборони України закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Йде потужна бойова робота, спрямована на підтримку успіху. На ситуацію серйозно впливають погодні умови.

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