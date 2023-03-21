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"ЗСУ кілька місяців ламатимуть військовий хребет РФ": стара техніка росіян стане проблемою – експерт

21 березня 2023, 10:48
Не варто мати ілюзій про "слабкість окупантів", адже їхні старі танки Т-62 не зупиняться перед Leopard 2 просто "від сорому" – їх потрібно буде знищити.
Михаил Самусь, украинские военные
Період у кілька місяців навесні та влітку 2023 року буде переломним у війні, каже Самусь/ УНЫАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Період у кілька місяців навесні та влітку цього року буде переломним у війні. Українська армія намагатиметься переламати військовий хребет країни-агресорки Росії.

Якщо вдасться переламати цей "хребет", тоді буде байдуже, скільки ще росіян призвуть в армію у країні-агресорці РФ, адже необхідного для наступу імпульсу у них все одно вже не буде. Таку думку висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю Главреду.

"Якщо вдасться переламати (військовий хребет РФ – ред.), тоді вони можуть мільйон призвати, але в них уже просто не буде цього імпульсу, який міг би відновити бойові здатності збройних сил РФ та продовжувати стратегічні операції. Вони зараз вже не можуть проводити ці операції з тим розмахом, як вони думали собі, що підуть і на Київ, і на Харків, і на Одесу", – зазначив Самусь.

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Він нагадав, що за рік повномасштабної війни РФ проти України країна-агресорка втратила значну частину своєї бронетехніки. За словами експерта, по суті російські окупанти втратили все, що вони мали на озброєнні професійної армії. Проте зараз вони масово дістають зі зберігання стару техніку і намагаються відновлювати її, щоб відправити на фронт. Тому не можна розслаблятися і недооцінювати можливості російських загарбників.

"У Росії дуже багато цієї техніки – тисячі і тисячі танків, бронемашин тощо. Якість цієї техніки низька, але у будь-якому разі танк чи бронемашина може їхати та стріляти. І це теж небезпечно. Щоб не було ілюзій про те, що ми зараз їх закидаємо шапками", – сказав експерт.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Самусь наголосив, що старі танки Т-62 теж небезпечні і теж можуть вбивати українських військових. Така техніка не зупиниться просто "від сорому" перед західною технікою, яку Україна отримує від партнерів.

"Танк Т-62 теж може їхати, стріляти і вбивати українських солдат. Тобто це не означає, що такий танк приїде і з сорому зупиниться – його треба буде знищити. І у цьому проблема, бо коли ми говоримо, що у нас будуть Leopard 2, а у них Т-62, то хоч це абсолютно різні рівні техніки, але, на жаль, у РФ такої техніки багато. Ступінь готовності цієї техніки невідома – скоріше за все, значна її частина у незадовільному стані. Але частина ще може воювати", – сказав експерт.

Війна в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російські загарбники збільшили темп своїх операцій та активізувалися на фронті. Вони намагаються добитися хоча б незначних успіхів перед тим, як втратять ініціативу на полі бою. Окупанти досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях, а також збільшили темп своїх операцій навколо Авдіївки.

Російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути війну до 2024 року, коли в США проходитимуть президентські вибори. Яковенко наголосив, що навіть це не допоможе Росії у війні проти України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі прокоментував хід бойових дій в Україні, зокрема, оборону Бахмута Донецької області. Він зазначає, що диктатор РФ Володимир Путін знає про те, що війна йде не на його користь. За останній час Україна зуміла повернути під контроль понад 50% території, які РФ окупувала з початку повномасштабної війни.

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