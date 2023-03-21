Путін зазнає фіаско: Україна повернула понад половину захоплених територій – Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі прокоментував хід бойових дій в Україні, зокрема, оборону Бахмута Донецької області.
Російський диктатор Володимир Путін знає про те, що війна йде не на його користь. Про це він заявив в ході брифінгу, повідомляється на сайті Білого дому.
Координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США вказав на те, що за останній час Україна зуміла повернути під контроль понад 50% території, які РФ окупувала з початку повномасштабної війни.
"А активні бої зараз тільки навколо Бахмута. І ось сьогодні 20 березня (брифінг проходив напередодні, — ред.), а Бахмут досі не в руках росіян. Тепер вони борються за це, але українці не здаються", — сказав він.
Кірбі також додав, що США працюють над наданням боєприпасів Україні, щоб вона була підготовлена до війни на наступні тижні і місяці.
Допомога США Україні
Напередодні Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму 350 млн доларів, виділених за президентськими повноваженнями.
Пакет включає:
- боєприпаси для наданих Сполученими Штатами HIMARS (калібру 155 мм);
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- боєприпаси калібру 25 мм;
- 81-мм та 60-мм мінометні системи та міномети;
- комплекси протитанкової зброї АТ-4;
- гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернувся до українців і заявив, що Росія ніколи не виграє цю війну.
Він підкреслив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться знищити любов українського народу до свободи.
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