Особлива ціль: в ISW пояснили причину заяви Кремля про 'захоплення' Кринок

Аналітики ISW вважають, що не зважаючи на потуги Кремля створити враження про бойові перемоги в Україні, це не зважди відповідає дійсності.

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В ISW прокоментували слова Шойгу про "захоплення" Кринок / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Росія заявила, що "захопила село Кринки" на лівобережжі Херсонської області, але ця інформація не відповідає дійсності, і Збройні сили України продовжують контролювати цю територію. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти сподіваються досягти виключно інформаційного ефекту перед виборами президента РФ.

Представниця Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, вважає, що зусилля Росії щодо знищення українського плацдарму перед президентськими виборами в Росії є спробою досягнення інформаційної мети. Водночас, міністр оборони Росії Сергій Шойгу порівняв ці зусилля з захопленням Авдіївки, підкреслюючи їх аналогічність.

"Кремль не поспішає визнавати, що Росія має перевагу в Україні, можливо, через страх втратити досягнуті позиції. З іншого боку, Шойгу оголосив про "кінець" українського контрнаступу, щоб підкреслити, що Росія утримує ініціативу", - йдеться у звіті ISW. відео дня

Готовність Кремля активно обговорювати прогрес та ініціативу російських наступальних операцій в Україні може бути наслідком зростаючої впевненості у перспективах Росії та свідомих зусиль щодо підтримки кремлівських наративів про війну під час наближення президентських виборів.

Аналітики з ISW зауважують, що Кремль все частіше звертає увагу на темпи та ініціативу наступу в Україні. Це може бути пов'язано з певністю у перспективах Росії та бажанням підвищити підтримку для Путіна перед виборами.

Хоча Кремль намагається створити враження про бойові перемоги в Україні, це не завжди відповідає дійсності. Ці заяви спрямовані на створення враження, що Росія веде успішну війну, та на підвищення популярності Путіна, а також на деморалізацію України. Однак така риторика може призвести до завищених очікувань, які російська армія не зможе виправдати.

Бої на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Наталія Гуменюк зазначала раніше, що після невдалих атак російські втрати становлять до 70% солдатів.

Також Збройні Сили України посилили плацдарм у Кринках, де морська піхота встановила ще один прапор України. Бійці з 35-ої окремої морської піхотної бригади продемонстрували високу ефективність у діях.

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