ЗСУ перебувають в 'мішку': офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

Наразі приймаються активні рішення задля усунення ворога з населених пунктів.

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Росіяни поставили собі за ціль оточити ЗСУ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що мова:

Армія Росії штурмує Улакли й Дачне

Окупанти намагаються взяти українських військових в кільце

Моніторинговий проєкт DeepState підтвердив просування росіян в районі Улаклів, Андріївки та Бурлацького. Як заявив старший офіцер відділення комунікації 37 ОБрМП Денис Бобков, окупанти намагаються оточити військових ЗСУ, які знаходяться у "мішку" поблизу Дачного і Улакли на півдні Донеччини.

"Ворог намагається оточити підрозділи, які перебувають в цьому "мішку". Звісно керівництво і бригади, і оперативно-тактичного угруповування "Вугледар" вносить корективи, приймаються рішення задля усунення ворога з вищезазначених населених пунктів. Поки нам це вдається. Ворог не закріпився там якимись масовими групами. Тому шанс на його вибиття з цих населених пунктів доволі високий", - сказав Бобков в ефірі Київ24. відео дня

Бобков зазначив, що агресор прикладає максимальних зусиль, щоб атакувати піхотними групами з прикриттям броньованою технікою.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на звіт Інституту вивчення війни(ISW), Росія вимагає нових територіальних поступок від України. За словами окупантів, Україна "безповоротно втратила" окуповані території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.

Водночас ЗСУ мають деякі успіхи на фронті. Нещодавно захисники розгромили ворожу піхоту на Покровському напрямку. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів ще на підходах до наших позицій.

Також у ЗСУ розповіли про проблеми ворога на фронті. Ворог активно скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

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Хто такий Денис Бобков? Денис Бобков — старший офіцер відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти (37 ОБрМП) Збройних сил України. Він відомий своїми коментарями щодо ситуації на фронті, зокрема на Покровському та Донецькому напрямках. Бобков неодноразово наголошував на тактиці російських військ, які використовують броньовану техніку разом із піхотними групами, а також на їхніх спробах оточити українські підрозділи.

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