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Штурм провалився: ЗСУ розгромили ворожу піхоту на "гарячому" напрямку

Маріна Фурман
17 лютого 2025, 19:08
346
Скориставшись поганою погодою, противник активізував свої наступальні дії на Покровському напрямку
ВСУ, армия РФ
Ворог активізувався на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 17-а окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

  • ЗСУ відбили російський штурм на Покровському напрямку
  • Під час штурму, українські бійці розгромили ворожу піхоту

Українські захисники відбили штурм, який розпочали російські окупанти на Покровському напрямку під прикриттям складних погодних умов. Про це написали в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" в Telegram.

У повідомленні йдеться, що скориставшись поганою погодою, противник активізував свої наступальні дії на Покровському напрямку. Росіяни чекали вдалого моменту та вирушили на штурм зранку в заметіль.

відео дня

Відомо, що під час штурму ворог намагався наблизитися до українських позицій. Хоча окупанти наступали з кількох напрямків одночасно, аеророзвідка зафіксувала їх рух. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів по ворожим цілям.

"Завдяки професійній роботі усіх підрозділів піхота противника була знищена ще на підходах до наших позицій. Результат роботи артилеристів та операторів БПЛА – чергові штурмові дії окупантів відбито, ворожим планам не судилося збутися. Погіршення тактичного положення не допущено", - написали у "Хортиці".

Дивіться відео, як українські захисники відбивали ворожий штурм:

Штурм провалився: ЗСУ розгромили ворожу піхоту на 'гарячому' напрямку

Крім того, у "Хортиці" додали, що за минулий тиждень українські бійці знищили чимало російської техніки. Також ЗСУ розгромили особовий склад ворога.

Загальні втрати російських військ лише на східному напрямку – у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за період з 10.02.2025 по 17.02.2025 становили:

  • особового складу – 6 932;
  • полон ≈ 40;
  • танків – 85;
  • бойових бронемашин – 206;
  • реактивних систем залпового вогню – 8;
  • гармат і мінометів – 234;
  • протитанкових засобів – 5;
  • засоби РЕБ – 33;
  • засоби ППО – 7;
  • автомобільної техніки – 687;
  • спеціальної техніки – 303;
  • пунктів управління БпЛА – 66;
  • укриттів – 1 141;
  • складів боєприпасів – 60;
  • склади ПММ – 13.
Штурм провалився: ЗСУ розгромили ворожу піхоту на 'гарячому' напрямку
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку точаться досить активні бої. Проте останнім часом російські окупанти на цій ділянці фронту отримують більше проблем, ніж вони сподівалися. За його словами, ворог скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

Крім того, нещодавно Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Біля Піщаного давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація. Однак тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

Як писав Главред, у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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війна в Україні російські війська Хортица Покровськ бійці ВСУ
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