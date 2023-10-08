"РФ буде тиснути": ворог готує наступ на велике місто України – Світан

Окупанти обрали найбільш незручний з точки зору геології напрямок для наступу, розповів Роман Світан.

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Роман Світан розповів про небезпечний напрямок на фронті / Фото: скріншот

Противник обрав для спроб наступальних дій саме Куп'янський напрямок, оскільки йому зручно доставляти туди боєприпаси, розповів військовий експерт Роман Світан.

"Чим ближче везти снаряди, тим більше їх можна привести, і більше їх можна використовувати. Саме цей метод росіяни використовують для підтримки наступальних дій якраз на Куп'янському напрямку. Там же кілька десятків кілометрів, і Росія...", - зазначив він в ефірі УНІАН.

Експерт пояснив, що саме з цієї причини окупанти обрали цей напрямок - найбільш незручний з точки зору геології.

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"Тобто підстилаюча поверхня - там дуже багато річок..., дуже багато озер, ліси такі деякі є, аж до болот ... досить-таки непривабливий для наступальних дій напрямок. Але ... вони його вибрали, щоб тиснути на наші війська, щоб ми туди використовували достатню кількість резервів, які потрібні на іншій ділянці фронту...", - додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ призупинила наступ на лінії Куп'янськ-Кремінна. Росія посилила роботу бойової авіації в Харківській, Луганській та Херсонській областях і, ймовірно, знизила її активність в Запорізькій області, пишуть аналітики.

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