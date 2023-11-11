УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ націлилися на звільнення двох міст: Світан розкрив напрямки удару

Олексій Тесля
11 листопада 2023, 02:15
У разі руху українських військових до Бахмута з півдня, до кінця року ЗСУ "розберуться" з містом.
Українські військові, Роман Світан
Роман Світан спрогнозував просування ЗСУ / командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Вже до Нового року Збройні сили України можуть дійти до Токмака в Запорізькій області, при цьому не виключено, що російські окупанти покинуть Бахмут в Донецькій області, заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Як підкреслив він у коментарі ТСН.uа, ЗСУ будуть "працювати" у напрямку Токмака, а також у бік Бахмута з південного напрямку

"Постараємося видавити росіян. І лівий берег Дніпра. Там не впливатиме погода зовсім ніяк. Можна буде в будь-який момент форсувати Дніпро в залежності від ситуації, яка буде на лівому березі. І теж просуватися. Цього року, швидше за все, ми дійдемо, все залежить від сил і засобів", — припустив експерт.

відео дня

Він вважає, що в разі надання Україні західними партнерами ракет М26 для HIMARS дальністю 30 кілометрів, до Нового року ЗСУ можуть дійти під Токмак.

"Принаймні, перетнути залізницю і взяти під контроль сухопутний перешийок. Якщо ракет не дадуть, просування буде в основному по флангах, щоб зрізати російські оборонні укріплення. Щоб вони нас не видавили в районі Роботиного. Це Запорізький напрямок", - не виключає військовий аналітик.

Разом з тим він упевнений в тому, що при русі українських військових до Бахмута з півдня, до кінця року ЗСУ "розберуться" з містом.

"Принаймні, створимо такі умови, що росіянам там буде неможливо перебувати довгий час, самі підуть. Ну і лівий берег Дніпра. Можливе форсування Дніпра і створення певних плацдармів на Лівому березі, щоб не дати можливості росіянам обстрілювати армійською артилерією Херсон. Це те, що ми можемо в цьому році зробити", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Світан назвав напрямок наступу ЗСУ. На думку Романа Світана, у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки. Розглянуто стратегію деокупації захопленої РФ території та конкретні кроки для її втілення.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бахмут Токмак війна Росії та України Роман Світан
Реклама

Головне за день

Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

00:11 Політика
Чого насправді хоче Путін: міністр оборони Естонії звернув увагу на важливу деталь

Чого насправді хоче Путін: міністр оборони Естонії звернув увагу на важливу деталь

22:20 Україна
"Акула" і "Серна" пішли на дно: у Криму затонули російські десантні кораблі

"Акула" і "Серна" пішли на дно: у Криму затонули російські десантні кораблі

21:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

03:24

Забудьте про спортзал назавжди: ви здивуєтеся наскільки можна схуднути, якщо просто прибирати вдома

02:15

ЗСУ націлилися на звільнення двох міст: Світан розкрив напрямки удару

01:47

Що буде з допомогою Україні в разі перемоги Трампа на виборах: відповідь експерта

00:11

Угорщина не заблокує допомогу Україні: у Євросоюзі знають, як обіграти Орбана

10 листопада, п'ятниця
23:02

Потужна буря накрила Україну: як довго буде "трусити" геомагнітний шторм

Україна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - ГорбачУкраїна стоїть перед "відкритими обіймами" і вступить до ЄС після 2027 року - Горбач
22:49

Коли піднімуть пенсії українцям: Шмигаль зробив заяву

22:20

Чого насправді хоче Путін: міністр оборони Естонії звернув увагу на важливу деталь

22:03

"Зараз на місці": Литва передала ЗСУ пускові установки ЗРК NASAMS

21:58

"Акула" і "Серна" пішли на дно: у Криму затонули російські десантні кораблі

Реклама
21:50

Ліза Ющенко похвалилася тілом на Мальдівах

21:30

ЗМІ дізналися нові деталі смерті Меттью Перрі: хто знайшов бездиханне тіло актора

21:27

Подкопаєва похвалилася дорослою донькою-красунеюВідео

21:03

В Україні помітно поміняли правила відходу в декрет: що тепер інакше

20:46

Сунеться ціла колона з Воронежа: окупанти перекидають з РФ більше техніки на фронтВідео

20:20

Хто з чоловіків має право виїзду за кордон: прикордонник назвав категорії

20:07

Під Одесою прогриміли вибухи під час повітряної тривоги, є 2 влучання: подробиціФото

19:40

Експерт оцінив, як сильно американці готові знову голосувати за Байдена

19:33

Де вдарять грозові дощі, а де падатиме сніг: Україну атакують шторми

19:18

"Нема жодних виправдань": Ксенія Мішина розкрила шокуючу правда про ексчоловіка-аб'юзера

19:12

Цифри шалені: Залужний розкрив втрати окупантів за місяць під Авдіївкою

Реклама
19:03

Шлях до ЄС: дуже важливо зразково пройти найближчі рокиПогляд

18:50

Доплясався "Дикий ангел": у Орейро хочуть відбрати паспорт РФ через "пропаганду ЛГБТ"

18:49

Нацгвардійці потужно просунулися на півдні, позиції ворога підірвані - Клименко

18:39

Ідеальна зарядка для людей 60 років+: 12 найкращих вправ, сидячи на стільціВідео

18:19

slotoking розповів про ідейний та креативний бік створення РК "Шукаємо 11 королів" реклама

18:17

Виховання в епоху гаджетів: скільки часу за телефоном можна проводити дитині

18:01

Медведєв зганьбився на весь світ і назвав прибалтів "другосортним набродом"

18:01

Яка найяскравіша зірка в Чумацькому шляху: дивовижна загадка Всесвіту

17:30

РФ втратила мінімум 197 льотчиків: у Росії оприлюднили статистику втрат окупантів

17:27

Не викидайте сиру сіль: 5 забутих кулінарних секретів зроблять її як нову

17:25

В Україні повітряні тривоги будуть довшими: у Повітряних силах назвали причину

16:51

Розквітнуть радістю: для 3 знаків зодіаку 2024 рік стане дуже щасливим

16:49

Favbet задонатив 4 млн гривень на збір UNITED24 "Безпечне небо" реклама

16:46

ЄС може не встигнути передати Україні мільйон боєприпасів до березня – Bloomberg

16:42

Звільнення окупованих територій: Зеленський провів важливе засідання Ставки

16:25

Не буде грошей і зникне щастя: що не можна робити 11 листопада

16:22

У Брянській області росіяни ліквідували свого полковника ФСБ

16:22

Частині бюджетників піднімуть зарплати майже на чверть: кому з них пощастить

16:15

Головоломка для володарів орлиного зору: потрібно знайти 3 пики на картинці

16:10

Білий дім підтвердив переговори Джо Байдена і Сі Цзіньпіна: про що говоритимуть

Реклама
16:08

Гідрогелева плівка проти захисного скла: яке покриття вибрати для смартфона в 2023 році

15:55

Загроза "падіння Авдіївки" : у розвідці Естонії дали тривожний прогноз

15:55

Налетять потужні грози і шквали 22 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідних

15:41

Зірка "Скаженого весілля" розповіла, чому покинула РФ після вторгнення в Україну

15:25

"Для мене це стрес": Сопонару розповіла, як їй довелося зніматися оголеною в серіалі "Волонтери"

15:06

Провів 128 одиниць техніки РФ під Київ: агента ФСБ "закрили" на 15 роківФото

14:58

Модернізована автостанція Дачна відкрилась у Києві як приклад ефективної  співпраці держави та бізнесу - Укрпас актуально

14:57

Чи полетять" у космос " тарифи на комуналку: у Нацбанку та Кабміні озвучили прогнози

14:55

"Війна в точці неповернення": в ОП сказали, що чекає на Україну в 2024 році

14:46

Нездорова людина: Катя Кузнєцова розкрила справжнє обличчя БайракВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти