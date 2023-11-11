ЗСУ націлилися на звільнення двох міст: Світан розкрив напрямки удару

У разі руху українських військових до Бахмута з півдня, до кінця року ЗСУ "розберуться" з містом.

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Роман Світан спрогнозував просування ЗСУ / командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Вже до Нового року Збройні сили України можуть дійти до Токмака в Запорізькій області, при цьому не виключено, що російські окупанти покинуть Бахмут в Донецькій області, заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Як підкреслив він у коментарі ТСН.uа, ЗСУ будуть "працювати" у напрямку Токмака, а також у бік Бахмута з південного напрямку

"Постараємося видавити росіян. І лівий берег Дніпра. Там не впливатиме погода зовсім ніяк. Можна буде в будь-який момент форсувати Дніпро в залежності від ситуації, яка буде на лівому березі. І теж просуватися. Цього року, швидше за все, ми дійдемо, все залежить від сил і засобів", — припустив експерт.

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Він вважає, що в разі надання Україні західними партнерами ракет М26 для HIMARS дальністю 30 кілометрів, до Нового року ЗСУ можуть дійти під Токмак.

"Принаймні, перетнути залізницю і взяти під контроль сухопутний перешийок. Якщо ракет не дадуть, просування буде в основному по флангах, щоб зрізати російські оборонні укріплення. Щоб вони нас не видавили в районі Роботиного. Це Запорізький напрямок", - не виключає військовий аналітик.

Разом з тим він упевнений в тому, що при русі українських військових до Бахмута з півдня, до кінця року ЗСУ "розберуться" з містом.

"Принаймні, створимо такі умови, що росіянам там буде неможливо перебувати довгий час, самі підуть. Ну і лівий берег Дніпра. Можливе форсування Дніпра і створення певних плацдармів на Лівому березі, щоб не дати можливості росіянам обстрілювати армійською артилерією Херсон. Це те, що ми можемо в цьому році зробити", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Світан назвав напрямок наступу ЗСУ. На думку Романа Світана, у ЗСУ буде можливість форсування Дніпра.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки. Розглянуто стратегію деокупації захопленої РФ території та конкретні кроки для її втілення.

Як повідомлялося раніше, війська РФ охопив страх прориву ЗСУ, оскільки окупанти розуміють, що сили оборони України все ближче до Токмаку. У розвідці Британії заявили, що на підступах до захопленого міста росіяни будують додаткові укріплення і посилюють їх. Російські військові евакуюють свої сім'ї.

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