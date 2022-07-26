ЗСУ на півдні знищили десятки окупантів і підірвали КП "елітних" військ Росії

Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони, підкреслив Владислав Назаров.
На південному напрямку захисниками України знищено 48 російських окупантів, повідомив представник оперативного командування Південь Владислав Назаров.
Як розповів він у зведенні, опублікованому в Facebook, авіацією ЗСУ завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога: 6 опорних пунктів, зосередження озброєння, військової техніки та командно-спостережний пункт у Бериславському та Херсонському районах області.
Ворожі втрати на південному напрямку:
- ліквідовано 48 рашистів;
- знищено 4 танки Т-72;
- 152-міліметрова гармата-гаубиця самохідної артилерійської установки;
- 3 одиниць броньованої та 3-автомобільної техніки.
Крім того, знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади рашистів і їх склад боєприпасів в районі П'ятихатки, заявив Назаров, додавши, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін залишається без змін: 2 ракетоносії і 1 великий десантний корабель патрулюють, інший корабельно-катерний склад знаходиться в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.
"Тому загрози ракетного удару і висадки десанту залишаються активними у ворожих планах", - сказав Назаров. Крім цього, в Чорному морі після шторму можуть дрейфувати міни.
Також зазначається, що ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили і техніки з кримського напрямку.
"В черговий раз ворожі сили в РТГр із залученням резервів спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися", - повідомив Назаров.
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Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України в результаті точного попадання по готелю в окупованому РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області в ніч на 24 липня знищили 100 окупантів РФ.
За оновленими даними СтратКома, в результаті попадання 100 росіян загинули, у відомства є "оптимістичні прогнози", що кількість убитих зросте через травми.
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