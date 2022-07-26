ЗСУ на півдні знищили десятки окупантів і підірвали КП "елітних" військ Росії

ЗСУ знищили пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ / Фото УНІАН

На південному напрямку захисниками України знищено 48 російських окупантів, повідомив представник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Як розповів він у зведенні, опублікованому в Facebook, авіацією ЗСУ завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів ворога: 6 опорних пунктів, зосередження озброєння, військової техніки та командно-спостережний пункт у Бериславському та Херсонському районах області.

Ворожі втрати на південному напрямку:

ліквідовано 48 рашистів;

знищено 4 танки Т-72;

152-міліметрова гармата-гаубиця самохідної артилерійської установки;

3 одиниць броньованої та 3-автомобільної техніки.

Крім того, знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади рашистів і їх склад боєприпасів в районі П'ятихатки, заявив Назаров, додавши, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін залишається без змін: 2 ракетоносії і 1 великий десантний корабель патрулюють, інший корабельно-катерний склад знаходиться в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

"Тому загрози ракетного удару і висадки десанту залишаються активними у ворожих планах", - сказав Назаров. Крім цього, в Чорному морі після шторму можуть дрейфувати міни.

Також зазначається, що ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили і техніки з кримського напрямку.

"В черговий раз ворожі сили в РТГр із залученням резервів спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися", - повідомив Назаров.

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Раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України в результаті точного попадання по готелю в окупованому РФ Хрустальному (колишній Красний Луч) Луганської області в ніч на 24 липня знищили 100 окупантів РФ.

За оновленими даними СтратКома, в результаті попадання 100 росіян загинули, у відомства є "оптимістичні прогнози", що кількість убитих зросте через травми.

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