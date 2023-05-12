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Контрнаступ ЗСУ має шанси на успіх, але може коштувати Україні великих втрат - президент Чехії

Аліна Дембіцька
12 травня 2023, 23:24 оновлено 12 травня, 23:25
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Чеський лідер підкреслив, що російські загарбники мають великі проблеми з логістикою та моральним духом своїх військовослужбовців.
Петр Павел, ВСУ
Петр Павел заявив, що контрнаступ ЗСУ має шанси на успіх / Колаж: Головред, фото: Українська добровольча армія, president.gov.ua

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що Збройні сили України мають високі шанси на значний успіх під час майбутнього контрнаступу. Водночас чеський лідер застеріг, що операція зі звільнення тимчасово окупованих українських територій може коштувати Україні великих втрат.

"Безумовно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна вмотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені і, звичайно, не піддаються таким недолікам, як російська армія", - сказав Павел в інтерв'ю Reuters.

Чеський лідер підкреслив, що російські загарбники мають великі проблеми з логістикою та моральним духом своїх військовослужбовців, проте закликав не очікувати "провалу оборони".

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"РФ мала час підготувати порівняно якісну й глибоку оборону на кількох лініях, яка, в разі ефективного використання, коштуватиме Україні великих втрат", - сказав Павел.

Водночас він зазначив, що наразі неможливо передбачити, яку територію ЗСУ можуть відвоювати, оскільки можливі різні сценарії розвитку подій.

"Не завжди все йде так, як хотілося б, але я думаю, що шанси на значний успіх України дійсно високі", - підсумував президент Чехії.

Контрнаступ Збройних сил України

Раніше глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресоркою Росією війна проти України може завершитися вже до зими. Секретар РНБО звернув увагу на те, що план України полягає у звільненні всіх захоплених територій від російських окупантів, які напали на нас.

Дивіться відео про те, як в інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута, а Пригожин хоче втекти з міста до його початку:

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