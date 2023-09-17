Помер ексголова Херсонської ОВА Лагута: нардеп заявляє про самогубство

Про смерть ексчиновника повідомив нинішній голова ОВА. У той же час депутат Сергій Хлань каже, нібито Лагуту довели до самогубства.

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Помер ексголова Херсонської ОВА Лагута/ Facebook

У ніч на неділю, 17 вересня, помер колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Він не вдавався в деталі, лише розповів, що Лагута передчасно пішов з життя.

"Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича", – написав Прокудін. відео дня

Місцеве видання "Мост" із посиланням на власні джерела повідомляє, що Лагута нібито помер сьогодні вночі в одній з київських лікарень.

У той же час депутат України Сергій Хлань повідомив у Facebook, нібито Лагуту "довели до самогубства".

У коментарях Хлань уточнив, що Лагута прийняв смертельну дозу пігулок.

Хто такий Геннадій Лагута

Лагута Геннадій Миколайович був головою Херсонської ОВА з жовтня 2021 року до липня 2022 року. 9 липня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського Лагуту звільнили з займаної посади.

3 лютого 2023 року Служба безпеки України вручила Геннадію Лагуті підозру у шахрайстві та підробленні документів. Зокрема, ексголову ОВА підозрюють у тому, що він привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

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