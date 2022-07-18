ЗСУ героїчно відбили ворожі штурми Бахмута та Сіверська - Генштаб

ЗСУ відбили штурми ворога-Генштаб увечері 18 липня / Reuters

У понеділок, 18 липня, ЗСУ героїчно відбили штурми росіян і не дозволили їм просунутися в напрямку Сіверська і Бахмута в Донецькій області. Штурми ворога були провальними, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін.

На Сіверському напрямку росіяни ведуть розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей

На Харківському напрямку окупанти намагаються утримати свої позиції, проводять оборону. Тривають постійні обстріли позицій ЗСУ в низці населених пунктів області.

На Слов'янському напрямку противник намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів на напрямку Ізюм - Барвінкове. Росіяни продовжують артилерійський обстріл населених пунктів Слов'янського району. При цьому українські воїни завдали втрат і відкинули противника назад, коли той намагався просунутися в напрямку Бражівки і Дмитрівки.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують спроби наступу в напрямках міст Бахмут і Сіверськ. Вони провели ряд штурмів з метою поліпшити своє тактичне становище на напрямках Білогорівка - Григорівка, Золотарівка - Верхньокам'янське, Золотарівка - Серебрянка і Лисичанський НПЗ - Верхньокам'янське, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миронівка-Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Намагався покращити тактичне становище на напрямку Верхньоторецьке-Кам'янка, успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському та Запорізькому напрямках не було активних наступальних дій з боку росіян. Вони продовжили артобстріл в районах ряду населених пунктів.

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На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються зберегти зайняті позиції і не допустити наступу ЗСУ, активно ведуть повітряну розвідку дронами. Постійному обстрілу піддаються населені пункти Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. При цьому в стані готовності до нанесення ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.

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