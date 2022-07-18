Самі себе обстрілюють: росіяни зганьбилися, оприлюднивши брехливу карту бойових дій

У РФ оприлюднили карту бойових дій / http://ukropnews.com

Пропагандисти РФ оприлюднили нову карту бойових дій в Україні із зазначенням місць влучання російських ракет і снарядів.

Згідно з інформацією на карті, майже половина обстріляних армією РФ об'єктів знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території. Карту оприлюднило прокремлівське видання РИА Новости.

Таким чином, Росія визнала, що обстрілює захоплені нею населені пункти. Очевидно, аби звинуватити в цих обстрілах Збройні Сили України.

Виходячи з карти, російські окупанти бомбили Донецьк, Луганськ, Новоданилівку, Нову Каховку, Херсон і населені пункти в Харківській області.

Карта бойових дій в Україні від окупантів / РИА Новости

Контрнаступ ЗСУ

На Херсонському напрямку бійці Збройних сил України продовжують просуватися, заявила начальник прес-центру сил охорони і оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами радника керівника офісу президента Олексія Арестовича, в захопленій Росією Херсонській області перебуває близько 12-15 тисяч ворожих військових. Росіяни здаватимуться в полон силам оборони України ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції. Українська армія вже атакує об'єкти окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко раніше заявив, що Україна звільнить окуповані території на півдні України, в тому числі і анексований ще в 2014 році Крим.

Станом на 14 липня українським військовим вдалося звільнити вже 44 населених пункти в Херсонській області. Контрнаступ українських сил триває. При цьому на окупованих Росією територіях області ведеться активна партизанська війна.