РФ б'є по Україні ракетами, дронами та артою: в ОП назвали, куди цілиться ворог

В результаті денного обстрілу в центральній частині Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення.

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РФ масовано обстрілює Херсон / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російські окупанти посилюють атаки, цілячись по об'єктах критичної інфраструктури, заявив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Шахеди і ракети щодня летять практично по всій території країни", - підкреслив він під час звернення.

Представник ОП уточнив, що найбільше від ворожого вогню потерпає Херсонщина: щоденні обстріли руйнують мирні міста та села, при цьому є поранені та постраждалі.

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"Після півторамісячної паузи росіяни відновили обстріли столиці. Ракету "Іскандер" сили ППО знищили на підльоті до Києва", - уточнив він.

За словами заступника глави ОП, місцева та обласна влада, а також військові роблять все, щоб захистити наших людей, комунальники та енергетики долають наслідки "прильотів".

Наслідки ударів РФ по Херсону

В результаті денного обстрілу в центральній частині Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворожим вогнем пошкоджено будинки херсонців та припарковані поруч автомобілі. За уточненою інформацією, постраждали три людини. Від отриманих травм загинув чоловік. Ще дві жінки - поранені, одна з них знаходиться в лікарні в середньому стані тяжкості", - написав він у Telegram.

Як додав очільник ХОВА Роман Мрочко, станом на вечір у Херсоні лунають вибухи, окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Дивіться відео - РФ накриває Херсон вогнем:

/ Скріншот

Удари РФ по Херсону

Раніше повідомлялося про те, що окупанти атакували Херсон у річницю визволення міста. Російські війська вдарили по центральній частині міста. Ворожий снаряд влучив у житловий багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. Про це повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон. Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їх наслідки, а потім відправляла відповідний звіт агресору.

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