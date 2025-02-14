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США можуть розмістити війська в Україні: Венс назвав умову

Анна Ярославська
14 лютого 2025, 10:16
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Америку цікавить суверенна незалежність України, але про нюанси майбутньої угоди поки рано говорити.
Джей Ді Венс, військові США
Джей Ді Венс не виключає відправлення військових США в Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, .defense.gov

Головні тези:

  • Угода Трама і Путіна "шокуватиме багатьох"
  • Гарантії для Києва визначатимуть під час переговорів
  • Проти РФ можуть запровадити санкції

США запровадять проти Росії санкції, якщо очільник Кремля Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Також він не виключив військові заходи проти РФ.

"Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу", - сказав Венс в інтерв'ю Wall Street Journal.

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Віце-прем'єр додав, що розглядають варіант відправлення американських військ в Україну в тому разі, якщо Москва не зможе вести переговори належним чином.

"Венс заявив, що варіант введення американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести переговори сумлінно, залишається "на столі", і висловився набагато жорсткішим, ніж міністр оборони Піт Хегсет, який у середу припустив, що США не вводитимуть війська", - зазначає WSJ.

Венс також прокоментував майбутні переговори президентів США Дональда Трампа і Володимира Путіна. За його словами, з цього вийде угода, яка "шокує багатьох людей".

"Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України", - акцентував він.

При цьому Венс заявив, що поки рано говорити про те, яка частина території України залишиться в російській окупації або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. За його словами, ці деталі необхідно буде опрацювати під час мирних переговорів.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Америки та країни-агресора Росії. Вона нібито має відбутися наступного тижня в Саудівській Аравії. Участь у ній, за словами Трампа, візьмуть високопосадовці трьох країн.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін, імовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

Як повідомляв Главред, міністр оборони США Піт Хегсет допустив можливість надання Україні ядерної зброї. За його словами, це залежить від рішення американського президента Дональда Трампа.

Раніше Хегсет виступив на засіданні формату Рамштайн у Брюсселі та заявив, що повернення кордонів України 1991 року не є реалістичною метою.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

Венс став наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
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