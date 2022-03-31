Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів із низки країн

Зеленський відкликав послів і Грузії і Марокко / скріншот

Президент України Володимир Зеленський відкликав послів з Марокко та Грузії. Глава держави назвав "дипломатичний фронт" не менш важливим, ніж бойові дії на території країни.

"Сьогодні я підписав указ про відкликання посла України з Марокко. Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі, якщо не буде зброї, санкцій, обмежень для російського бізнесу - шукайте, будь ласка, нову роботу", - сказав Зеленський у своєму сьогоднішньому звернення.

Нагадаємо, російські окупанти почали мінувати територію України протипіхотними мінами ПОМ-3 "медальйон". Такі випадки були зафіксовані на Харківщині.

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