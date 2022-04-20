Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заради завершення війни готовий до прямих переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

Українська влада повернулася до ідеї можливої зустрічі з представниками РФ для завершення війни. Зокрема, Зеленський готовий, як і раніше, до розмови з Путіним.

"Упевнений, що зустріч лідерів України і Росії могла б відбутися за умови, що зберігався хоча б найменший шанс зупинити цю війну", - пояснив президент у коментарі BFMTV.

Зеленський вестиме переговори щодо повернення російських військ на позиції перед 24 лютого.

"Якщо вони назвуть дату та місце, ми будемо готові зустрітися з ними", – додав Зеленський.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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