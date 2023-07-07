"Все за планом, переможемо": Залужний відвідав два напрямки на передовій

Головком ЗСУ працював в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" та "Таврія".

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Валерій Залужний відвідав два напрямки фронту / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Офіс президента

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з начальником Генштабу Сергієм Шапталою відвідав угруповання військ на південному напрямку.

Кадри з відвідуванням підрозділів ЗСУ опубліковані в офіційному Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ.

"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Спасибі кожному, хто захищає нашу землю", — наголошується в повідомленні.

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"Все нормально, все буде добре, все за планом, хлопці – молодці. Переможемо", - підкреслив Залужний.

Раніше Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

Нагадаємо, Залужний раніше провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За його словами, українські військові продовжують ведення активних наступальних дій.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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