"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментували чутки про український контрнаступ.

https://glavred.net/ukraine/vremya-uspet-v-bufet-za-krylyshkami-u-zelenskogo-otvetili-na-sluhah-o-kontrnastuplenii-vsu-10465840.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк / Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки про терміни українського контрнаступ.

У своєму Twitter Михайло Подоляк натякнув, що до українського контрнаступу сьогодні прикуто занадто багато уваги.

"Коли вже контрнаступ? На якому напрямку? Скільки буде людей і техніки? Який план бою? Журналісти закидають однотипними питаннями всіх, кого можна назвати "офіційною особою". Вболівальники сідають на трибуни і бажають знати, чи є ще час встигнути в буфет за курячими крильцями..."- різко відповів Подоляк.

відео дня

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде прийнято генеральним штабом в останній момент.

За словами чиновника, у командування є кілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні.

ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" окупантів в захоплений Крим.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

Дивіться відео ТСН, коли можна чекати контрнаступу ЗСУ.

Читайте також: