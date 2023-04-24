'Використає усі інструменти': Жданов спрогнозував реакцію Путіна під час контрнаступу ЗСУ

Полковник запасу зауважив, що Путін добре розуміє, що поразка у війні проти України означає для нього політичну смерть.

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Жданов спрогнозував реакцію Путіна під час контрнаступу ЗСУ / скріншот YouTube

Західні лідери готуються до можливої реакції російського диктатора Володимира Путіна на початок контрнаступу Збройних сил України. Не виключено, що президент країни-агресорки Росії використає "усі інструменти, які у нього залишилися". Таку думку висловивт військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

За його словами, під час контрнаступу ЗСУ глава Кремля може знову вдатися до ядерного шантажу. Саме тому лідери країн Заходу зараз докладають максимум зусиль, щоб підготуватися до цього і захистити світ.

"Я неодноразово заявляв, що ми не можемо ігнорувати ні ядерні загрози, ні кібератаки з боку Росії", - сказав Жданов.

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Полковник запасу також зауважив, що Путін добре розуміє, що поразка у війні проти України означає для нього політичну смерть.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

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