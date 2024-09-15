Часу на підготовку буде більше: Сирський анонсував важливі зміни для мобілізованих

В Україні вже з жовтня-листопада планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки.

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Сирський анонсував збільшення термінів підготовки мобілізованих / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

В Україні планують збільшити термін базової загальновійськової підготовки мобілізованих. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Відповідні зміни необхідні для того, щоб зробити якіснішою підготовку мобілізованих для збереження їхніх життів. Відповідний проект розпочнеться вже у жовтні-листопаді цього року. Командування провело нараду, на якій обговорили проблемні питання та напрацювали шляхи їх вирішення.

"Провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів ... Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах", - написав Сирський. відео дня

Нині також розглядають можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, ще нещодавно на Закарпатті повідомили про смерть мобілізованого в ТЦК. З метою з'ясування всіх обставин справи було направлено запит генеральному прокурору, наголосив Дмитро Лубінець.

3 вересня Рада проголосувала за важливий законопроект. Депутати прийняли за основу законопроект про заборону мобілізації осіб віком до 25 років, зазначає народний депутат Железняк.

Що цікаво, економічне бронювання можуть ввести цього року. Проте це одне з найскладніших питань за останні роки, тому воно обговорюється так довго.

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