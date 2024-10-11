Ворожа авіація бере гору: на Україну можуть полетіти КАБи з Білорусі - Жданов

Попри нестачу живої сили на фронті, Росія користується перевагою у небі.

https://glavred.net/ukraine/vrazheskaya-aviaciya-beret-verh-na-ukrainu-mogut-poletet-kaby-iz-belarusi-zhdanov-10604186.html Посилання скопійоване

Путін перекидає у Білорусь авіацію, щоб у випадку необхідності бити нею по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін з DeepState, скріншот

Останні тижні з Білорусі та країни-агресора Росії час від часу просочуються заяви про нібито намір українських військ прорвати кордон з РБ. На фоні цього РФ перекидає у Білорусь боєприпаси, ймовірно, готуючись до того, що ЗСУ спробують перенести війну і туди.

Про це розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, Кремль постачає білорусам саме боєприпаси для авіації, яких у російського диктатора Путіна чимало.

"Це піхоту йому важко з фронту знімати, бо її зараз не вистачає, а перекинути авіаційну бригаду до Білорусі і потім прасувати Україну на далеких дистанціях цілком може", - пояснив він. відео дня

Експерт наголошує, що, наприклад, ракет Х-59 у агресора є тисячі на складах, а КАБів взагалі десятки тисяч. Україна ж наразі не може впоратись із ворожими авіабомбами, тому існує ймовірність, що окупанти запустять їх з Білорусі.

"Якщо ми розпочнемо операцію в Білорусі, КАБи з білоруської території полетять уздовж кордону України на 100-110 км: Житомирською, Рівненською, Волинською та Київською областями, а також двома атомними станціями", - припустив Жданов.

КАБ / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Провокації на українсько-білоруському кордоні

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ активно використовувала Білорусь, як майданчик для заходу власних військ в Україну і для провокацій. З часом Росія почала провокувати вже і саму Білорусь. Нещодавно на її територію залетіли російські дрони. За словами Андрія Коваленка, такими діями росіяни намагалися здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити в атаці Україну та вимагати у самопроголошеного президента Лукашенка дій у відповідь.

Напередодні в ЦПД попереджали, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яка була оголошена 30 вересня, є частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з РБ.

Раніше стало відомо, що у Білорусі розпочато новий етап перевірки бойової готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Під час перевірки основну увагу зосередять на готовності та спроможності військових частин і підрозділів ВПС та військ ППО виконувати свої завдання.

Читайте також про Білорусь:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред