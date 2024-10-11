Ворожа авіація бере гору: на Україну можуть полетіти КАБи з Білорусі - Жданов

Останні тижні з Білорусі та країни-агресора Росії час від часу просочуються заяви про нібито намір українських військ прорвати кордон з РБ. На фоні цього РФ перекидає у Білорусь боєприпаси, ймовірно, готуючись до того, що ЗСУ спробують перенести війну і туди.
Про це розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. За його словами, Кремль постачає білорусам саме боєприпаси для авіації, яких у російського диктатора Путіна чимало.
"Це піхоту йому важко з фронту знімати, бо її зараз не вистачає, а перекинути авіаційну бригаду до Білорусі і потім прасувати Україну на далеких дистанціях цілком може", - пояснив він.відео дня
Експерт наголошує, що, наприклад, ракет Х-59 у агресора є тисячі на складах, а КАБів взагалі десятки тисяч. Україна ж наразі не може впоратись із ворожими авіабомбами, тому існує ймовірність, що окупанти запустять їх з Білорусі.
"Якщо ми розпочнемо операцію в Білорусі, КАБи з білоруської території полетять уздовж кордону України на 100-110 км: Житомирською, Рівненською, Волинською та Київською областями, а також двома атомними станціями", - припустив Жданов.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Провокації на українсько-білоруському кордоні
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ активно використовувала Білорусь, як майданчик для заходу власних військ в Україну і для провокацій. З часом Росія почала провокувати вже і саму Білорусь. Нещодавно на її територію залетіли російські дрони. За словами Андрія Коваленка, такими діями росіяни намагалися здійснити провокацію біля Мозирського НПЗ, щоб звинуватити в атаці Україну та вимагати у самопроголошеного президента Лукашенка дій у відповідь.
Напередодні в ЦПД попереджали, що масштабна перевірка боєготовності білоруських військ, яка була оголошена 30 вересня, є частиною політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з РБ.
Раніше стало відомо, що у Білорусі розпочато новий етап перевірки бойової готовності військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Під час перевірки основну увагу зосередять на готовності та спроможності військових частин і підрозділів ВПС та військ ППО виконувати свої завдання.
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