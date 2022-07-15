Ворог відчайдушно намагався наступати на Білогорівку, ЗСУ нещадно відбивали атаки-Генштаб

ЗСУ відбили атаки росіяни на лінії фронту 15 Липня / Фото УНІАН

У п'ятницю, 15 липня, росіяни відчайдушно намагалися захопити Богородичне, але отримали гідну відсіч від українських бійців, йдеться у вечірніьому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках у білоруському небі було помічено чергування російського літака-розвідника а-50у, залишається загроза ракетних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілювали території Сумської області, а з метою сковування дій ЗСУ росіяни тримають у Курській та Брянській областях до чотирьох БТГр.

На Слобожанському напрямку окупанти з артилерії обстрілювали Харків і населені пункти Харківської області, спробували захопити Богородичне, але отримали відсіч.

На Донецькому напрямку намагалися встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ і наступати в напрямку Нагірного і Білогорівки, в результаті зазнали втрат і відступили; кілька разів окупанти намагалися поліпшити своє становище на напрямках Миколаївка-Спірне, Миронівка-Вуглегірська ТЕС і Відродження-Вершина, але отримали відсіч і відступили.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни зазнали значних втрат і відступили при спробі поліпшити своє становище на напрямках Солодке-Водяне, Володимирівка-Водяне, Єгорівка-Павлівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

В акваторії Чорного моря росіяни утримують у готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Також, за інформацією Генштабу, противник продовжує застосовувати свої безпілотники для ведення розвідки на ділянках фронту. Безпілотники були помічені на Південнобузькому напрямку, в районах Павлограда і Покровська, а також Малої Токмачки.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про наказ верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського про необхідність деокупації південних областей України.

Для виконання цього завдання ЗСУ збирають мільйонні сили, підкреслив він в інтерв'ю британській газеті The Times.

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