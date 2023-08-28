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ЗСУ оточують окупантів під Бахмутом: пішли вперед і звільнили нові території

Олексій Тесля
28 серпня 2023, 09:47 оновлено 28 серпня, 10:07
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На Бахмутському напрямку у захисників України є щотижневі просування, розповіла Ганна Маляр.
ЗСУ оточують окупантів під Бахмутом: пішли вперед і звільнили нові території
ЗСУ просуваються в районі Бахмута / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Підрозділи Збройних сил України звільнили ще один квадратний кілометр території на південь від Бахмута Донецької області, розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Разом з тим на північному фланзі окупанти РФ атакують, намагаючись відвоювати те, що зайняли українські бійці, повідомила вона в ефірі інформаційного телемарафону.

"Власне це те, що найбільше ворогу дошкуляє. По Бахмутському напрямку це нагадує кілька підков навколо самого міста Бахмута. І панівні висоти, які зайняті, вони схожі на таке напівоточення", - зазначила представник Міноборони.

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Вона уточнила, що на Бахмутському напрямку у захисників України є щотижневі просування.

"Боротьба основна триває саме за це. По Південному флангу навколо Бахмута у нас йде просування. Минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр. І разом це вже 44 кв.км, які там звільнені", - пояснила заступник Міністра оборони.

Водночас вона також звернула увагу на те, що епіцентром боїв залишається Кліщіївка в районі Бахмута.

"Дійсно, боротьба триває саме в цьому населеному пункті. Ну і в районах Оріхово-Василівки. Там теж ворог дуже потужно чинить опір. Але там просуваємося ми", - додала Маляр.

Раніше повідомлялося, що українські бійці знищили штурмову групу окупантів під Бахмутом. Колишній командир полку "Азов" розповідає, що окупанти зазнають величезних втрат на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина. Український журналіст Денис Казанський іронічно зазначив, що зараз практично нікому тримати Бахмут в окупації.

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Бахмут Ганна Маляр війна Росії та України
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