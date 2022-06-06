Ворог нарвався на потужну відповідь: ЗСУ "перемололи" десятки окупантів разом з технікою

ЗСУ вдарили по позиціях ворога на сході України / Колаж Фото УНІАН

Українські військовослужбовці відбили 10 атак противника за понеділок, однак внаслідок обстрілів окупантів РФ загинули 2 цивільних особи і ще 12 осіб поранені.

"Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. На двох локаціях тривають бої... в результаті обстрілів (окупантів – ред.) загинули 2 цивільних особи, 12 отримали поранення", - йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил.

У штабі ОС повідомили, що за минулу добу українські бійці знищили один танк, три артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, один автомобіль, два склади з боєприпасами.

Також повідомляється, що окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, зруйнували і пошкодили 48 цивільних об'єктів, з них: 42 житлових будинки, ліцей, гірничо-індустріальний коледж, птахофабрику, будівлю Департаменту цивільного захисту, приміщення сімейно-спортивного клубу.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

У свою чергу в оперативно-тактичному угрупованні Схід зазначили, що українські військовослужбовці в понеділок знищили 48 російських окупантів в районі відповідальності ОТГ.

"Сьогодні, 6 червня, наші воїни знищили: особового складу-48, мінометів-2, АТТ-3", - повідомляється на сторінці угруповання в Facebook.

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