Ворог розпочинає нову масовану атаку: Світан повідомив, яке місто під загрозою

Росіяни намагаються відновити контроль над втраченими позиціями в районі Бахмуту. Експерт прокоментував, скільки буде тривати наступ ворога.

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Світан повідомив деталі про новий наступ росіян / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, у районі Бахмута ворог перейшов від оборони до активних операцій. Хоча деякі бойові дії залишаються періодичними, росіяни не мають достатньо сил і засобів для ведення наступу, вказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 каналу.

"Є період накопичення, є період виконання атак. Згодом – період оборони", – наголосив Світан.

На даному етапі, після проведення атак на конкретних позиціях, українська армія переходить до режиму накопичення і утримання оборонних рубежів. У той час, коли Збройні сили України перегруповуються і намагаються зміцнити свої позиції, окупанти намагаються здійснити контратаку. Ворог розпочинає атаку, щоб вигнати українських захисників з цих позицій.

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"Це тактична дія. По декілька тижнів буває. У залежності від масштабності завдань, які виконують. У Бахмуті нині такий період. Росіяни намагаються відновити раніше втрачені позиції", – додав військовий експерт.

За словами полковника запасу Збройних сил України, подібні події мають місце на околицях Берхівки на півночі Бахмута, де ворожі сили намагаються вигнати наші війська. Також східніше від міста, в районі Кліщіївки та Андріївки, відбуваються подібні події.

"Ми їх викинули за залізничну дорогу. Саме зі східної частини залізничної дороги створюємо плацдарми – такий рубіж оборони. От вони намагаються нас вибити з цих плацдармів, які ми останнім часом зайняли", – зазначив льотчик-інструктор.

Світан припускає, що окупанти спробують влаштувати контратаку приблизно на протязі тижня. Після цього, вони будуть займатися підготовкою, поповненням запасів та, можливо, ротацією. Після цього Збройні сили України розпочнуть свій наступ.

Наступ на Бахмут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами командувача Сухопутними військами Олександра Сирського, російські окупаційні війська посилили своє угрупування під Бахмутом і розпочали активний наступ. Вони проявляють особливу активність під Куп'янськом, намагаючись атакувати на декількох напрямках. Росіяни підтримують свої атаки артилерією, мінометами та дронами, але Збройні сили України відбивають їх штурми.

Також, російські окупанти намагаються захопити Донецьку область. Вони кидають свої сили на штурм українських позицій і наступають на флангах біля Бахмута.

Водночас, як повідомили в американському Інституті вивчення війни, в ході бойових дій проти російських окупантів, Сили оборони України досягли значного просування на північ від Бахмута і тактично продовжили свій рух на заході від Роботиного. Українські війська продовжують активні наступальні операції на обох напрямках.

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