Ворог може зайти в тил і закрити в кільце: яка нова небезпека нависла над ЗСУ

Наразі, завдяки Силам оборони, ворогу з РФ такий маневр не вдається.

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ЗСУ завдають ворогу на Курахівському напрямку великих втрат / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

На Курахівському напрямку вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян, однак місто перебуває по флангах у відносному оточенні. Про це в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні. Тобто у випадку, якби росіяни просунулися далі на Вугледарському й Покровському напрямках, у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Але наразі, завдяки Силам оборони, їм це не вдається", - зауважив Войтенков.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. відео дня Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Однак ЗСУ успішно знищують агресорів на цьому напрямку і, за даними в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, за два дні вдалося знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян.

"Згідно з коментарями офіцера 15-ї бригади, яка діє на Покровському напрямку, там вдалося зупинити росіян, і вони нікуди далі не йдуть. Так само тут. Ми їх зупинили, і жоден їхній штурм не був успішним. Вони просто гинуть у полях", - наголосив Войтенков.

Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

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Як відомо, останнім часом окупанти змінюють тактику на Донеччині. Однак ЗСУ контролюють близько 40% території Донецької області, що свідчить про ідеологічну поразку Путіна.

Своєю чергою в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар. КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, однак раніше місто було зручно обороняти, а зараз ворог руйнує Вугледар КАБами.

Окрім цього, на жаль, головна логістична дорога на Харківщині тепер під вогневим контролем РФ. Є значна перевага ворога по чисельності, у тому ж числі на напрямок кинули і "вагнерівців".

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