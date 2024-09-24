Ворог може зайти в тил і закрити в кільце: яка нова небезпека нависла над ЗСУ

На Курахівському напрямку вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян, однак місто перебуває по флангах у відносному оточенні. Про це в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні. Тобто у випадку, якби росіяни просунулися далі на Вугледарському й Покровському напрямках, у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Але наразі, завдяки Силам оборони, їм це не вдається", - зауважив Войтенков.
Де знаходиться Курахове
Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.
Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.
Однак ЗСУ успішно знищують агресорів на цьому напрямку і, за даними в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, за два дні вдалося знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян.
"Згідно з коментарями офіцера 15-ї бригади, яка діє на Покровському напрямку, там вдалося зупинити росіян, і вони нікуди далі не йдуть. Так само тут. Ми їх зупинили, і жоден їхній штурм не був успішним. Вони просто гинуть у полях", - наголосив Войтенков.
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Як відомо, останнім часом окупанти змінюють тактику на Донеччині. Однак ЗСУ контролюють близько 40% території Донецької області, що свідчить про ідеологічну поразку Путіна.
Своєю чергою в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар. КАБ і авіація - це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися, однак раніше місто було зручно обороняти, а зараз ворог руйнує Вугледар КАБами.
Окрім цього, на жаль, головна логістична дорога на Харківщині тепер під вогневим контролем РФ. Є значна перевага ворога по чисельності, у тому ж числі на напрямок кинули і "вагнерівців".
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