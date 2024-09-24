'Росія поспішає': окупанти змінюють тактику на Донеччині – в чому причина

ЗСУ контролюють близько 40% території Донецької області, що свідчить про ідеологічну поразку Путіна.

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Бої на Донецькому напрямку / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

У Донецькій області армія країни-агресорки Росії від тактики просування малими піхотними групами перейшла до застосування механізованих колон. Причина — Росія поспішає. Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов у в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Російські окупанти намагаються використати цейтнот до закінчення президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб максимально покращити свої тактичні позиції для подальшого просування вглиб українських територій. Тому і тактика просування малих піхотних груп у кількості від 8 до 12, максимум до 30 осіб, на даний момент змінена на тактику застосування механізованих підрозділів. Причому слід зазначити, що, за повідомленнями безпосередньо з лінії бойового зіткнення, в атаках мехколонами до 70 одиниць бронетехніки можуть брати участь одночасно. А це свідчить про те, що росіяни не зупиняються перед кількістю втрат як в особовому складі, так і у важкій бронетехніці", — наголосив він.

За його словами, російська армія в Донецькій області намагається реалізувати політичне рішення Кремля від 30 вересня 2022 року, коли російський диктатор підписав указ про включення території так званої "ДНР", але в рамках адміністративних кордонів усієї Донецької області, до складу РФ.

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Експерт підкреслює, що той факт, що Сили оборони України продовжують контролювати близько 40% території Донецької області, свідчить про політичну, військову, ідеологічну поразку Путіна.

"Це свідчення того, що російська армія не в змозі виконати указ верховного головнокомандувача. Тому всі зусилля спрямовуються на те, щоби прорвати оборону Збройних сил України саме на Донецькому напрямку", — додав Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на Донецькому напрямку - що відомо

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські військові мають просування на фронті. Відомо, що ворог просунувся біля восьми населених пунктів, зокрема Північного, Красногорівки та Торецька Донецької області.

Також відомо, що у Донецькій області армія країни-агресорки Росії веде запеклі бої за Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявляв, що російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту.

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