'Росія поспішає': окупанти змінюють тактику на Донеччині – в чому причина

У Донецькій області армія країни-агресорки Росії від тактики просування малими піхотними групами перейшла до застосування механізованих колон. Причина — Росія поспішає. Про це заявив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов у в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Російські окупанти намагаються використати цейтнот до закінчення президентських виборів у Сполучених Штатах, щоб максимально покращити свої тактичні позиції для подальшого просування вглиб українських територій. Тому і тактика просування малих піхотних груп у кількості від 8 до 12, максимум до 30 осіб, на даний момент змінена на тактику застосування механізованих підрозділів. Причому слід зазначити, що, за повідомленнями безпосередньо з лінії бойового зіткнення, в атаках мехколонами до 70 одиниць бронетехніки можуть брати участь одночасно. А це свідчить про те, що росіяни не зупиняються перед кількістю втрат як в особовому складі, так і у важкій бронетехніці", — наголосив він.
За його словами, російська армія в Донецькій області намагається реалізувати політичне рішення Кремля від 30 вересня 2022 року, коли російський диктатор підписав указ про включення території так званої "ДНР", але в рамках адміністративних кордонів усієї Донецької області, до складу РФ.
Експерт підкреслює, що той факт, що Сили оборони України продовжують контролювати близько 40% території Донецької області, свідчить про політичну, військову, ідеологічну поразку Путіна.
"Це свідчення того, що російська армія не в змозі виконати указ верховного головнокомандувача. Тому всі зусилля спрямовуються на те, щоби прорвати оборону Збройних сил України саме на Донецькому напрямку", — додав Снєгирьов.
Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Ситуація на Донецькому напрямку - що відомо
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські військові мають просування на фронті. Відомо, що ворог просунувся біля восьми населених пунктів, зокрема Північного, Красногорівки та Торецька Донецької області.
Також відомо, що у Донецькій області армія країни-агресорки Росії веде запеклі бої за Покровськ і Часів Яр. Захоплення цих двох міст може наблизити РФ до досягнення її головної військової мети - окупації Донеччини.
Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявляв, що російська окупаційна армія може оточити Сили оборони України в районі населеного пункту Невельське на Покровському напрямку фронту.
Читайте також:
- Ворог просувається ближче: росіяни зайняли два міста під Покровськом
- ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового: військовий назвав умову
- Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред