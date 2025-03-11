Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Удар РФ по Одесі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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Росіяни атакували Одесу дронами

Сталося загорання приватного житлового будинку та двох інших об’єктів

Країна-агресор Росія пізно ввечері, 10 березня, масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок ворожих дій зафіксовано загоряння.

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"Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - наголосив він.

Також зазначається, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї. Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

Ввечері 8 березня російська армія атакувала дронами Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на критичній інфраструктурі, яку вогнеборці гасили цілих п'ять годин.

Крім того, у ніч на 8 березня 2025 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської обл., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

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