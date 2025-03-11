Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

Марія Николишин
11 березня 2025, 00:34
159
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж
Удар РФ по Одесі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Коротко:

  • Росіяни атакували Одесу дронами
  • Сталося загорання приватного житлового будинку та двох інших об’єктів

Країна-агресор Росія пізно ввечері, 10 березня, масовано атакувала ударними безпілотниками Одесу. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок ворожих дій зафіксовано загоряння.

відео дня

"Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - наголосив він.

Також зазначається, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень країна-агресор РФ здійснила сотні атак на Україну із застосуванням різних видів зброї. Ворог використав близько 1200 керованих авіаційних бомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів.

Ввечері 8 березня російська армія атакувала дронами Запоріжжя та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на критичній інфраструктурі, яку вогнеборці гасили цілих п'ять годин.

Крім того, у ніч на 8 березня 2025 року війська РФ атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" і однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської обл., а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Читайте також:

Хто такий Олег Кіпер

Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

01:16Світ
"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

00:56Війна
Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

00:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 11 березня: Левам - незабутній день, Терезам - успіх

Гороскоп на сьогодні 11 березня: Левам - незабутній день, Терезам - успіх

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 березня (оновлюється)

Останні новини

01:30

"Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після лікарні

01:16

Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

01:14

Житимете в бідності: що не можна викидати 11 березня, прикмети

00:56

"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

00:34

Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

Літаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – КриволапЛітаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – Криволап
10 березня, понеділок
23:57

Як запобігти викраденню авто: водіям назвали деталь, яку потрібно вийнятиВідео

23:28

"План уже сформовано": небо над якими областями України можуть закрити союзникиВідео

23:22

КримінАлла: Пугачову підозрюють у підготовці замаху

23:12

Захист від РФ під час можливого перемир’я: експерт сказав, що потрібно УкраїніВідео

Реклама
22:38

США примушують Україну піти на територіальні поступки: про які землі йдеться

22:37

Рубанула рішуче: Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж

22:25

Чи очікувати підвищення тарифів на світло: прогноз для українців

22:17

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

22:00

Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)

21:56

"Трошечки показує зайве": Катя Осадча відповіла на чутки про вагітність

21:38

"Приходжу - біжу до неї": Дорофєєва розповіла про поповнення в родині з Кацуріним

21:37

6 знаків зодіаку, які постійно бояться підвести людей

21:36

"Гарячі точки" для мікробів: сім місць, які люди забувають прибирати

21:13

Опубліковано мирний план щодо України: про що домовилися в Женеві

20:43

Британія скликає новий саміт щодо України – що відомо

Реклама
20:27

Яка капуста корисніша: броколі чи цвітна - для схуднення і здоров'я

20:09

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візитуВідео

20:03

Чергове загострення: росіяни шукають місця, де можна прорвати українську оборону

20:01

Володимир та Олена Зеленські здивували своїм вчинком на публіці - подробиці

19:36

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

19:26

Перевірте свій зір: знайдіть зайвого кота за 5 секунд

19:22

Росія хоче паузи в бойових діях: Буданов назвав причину такого "бажання"

19:22

Дмитро Кулеба зізнався, чому не одружився зі своєю коханою

19:18

США можуть відновити військову допомогу Україні: у Трампа назвали ключову умову

19:10

Чому Росія влаштувала масову атаку дронами за перший тиждень березня?Погляд

19:04

Валерій Дубіль разом із БФ молодіжної ініціативи "Надія" та партнерами здійснили 215 гуманітарних місій на фронт актуально

18:39

Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці

18:38

В Україні різко змінились ціни на фрукти та овочі: що і скільки тепер коштує

18:28

Україна на переговорах із США буде просувати три ключові вимоги, - ЗМІ

18:26

Що посадити в саду, щоб відлякати шкідників: експерт назвав найкращу рослину

18:20

"Полімер не розсмоктується": Повалій скаржиться на невдалий візит до косметолога

18:10

"Нездоровий тиск": Антоніна Хижняк зізналася, чому не пускає сина в акторство

18:09

Драїти не потрібно: жінка назвала диво-засіб, який може очистити весь дім

17:32

"Ознаки дуже позитивні": у Трампа назвали основні теми переговорів США та України

17:21

Пара викопала у дворі "тривожну" знахідку - користувачі TikTok "розкрили" її

Реклама
17:19

Радянський страх багатьох: чому в СРСР боялися носити джинси

17:08

Не тільки WD-40: чим змастити скрипучі двері

17:07

РФ намагається просуватися: Сирський розповів про "оточення" ЗСУ під Курськом

16:20

Чого чекати від переговорів із США: Україна оголосила свої умови для мирної угоди

16:08

Україну накрила нова магнітна буря: коли закінчиться шторм

15:40

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

15:23

Окупанти тиснуть: ЗСУ попередили про загрозу для великого міста на Харківщині

15:16

Київстар ТБ запускає власний original: стартували зйомки драмеді серіалу "Вітя"

15:10

У Києві стартує біговий сезон 2025: в березні відбудеться VUSO Десятка Незламності від Run Ukraine

15:08

Євробачення-2025: Україна повертається в десятку найкращих за версією букмекерів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти