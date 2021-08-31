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"Лікарі ридали, побачивши його": депутат розповів, як дитина в Черкасах п'ять днів лежала без допомоги

31 серпня 2021, 10:25

Дитина Андрійка, як каже депутат облради Андрій Петренко, близько п'яти діб лежала у дворі бабусиного будинку без будь-якої медичної допомоги.

Будинок, Андрюша
Депутат розповів, як дитина в Черкасах п'ять днів лежала без допомоги / Телеграф

Стан шестирічного Андрійка в Черкасах свідчить про те, що йому не надавали медичну допомогу близько п'яти днів. Про це в коментарі Обозревателю сказав депутат Черкаської облради Олег Петренко, який і зробив даний кричущий випадок надбанням громадськості.

Він каже, що Андрійка разом з молодшою сестричкою батьки відвезли до сімейства Лясових – бабусі і дідуся. А потім вони поїхали в столицю - на операцію.

Сімейство Лясових займалося розведенням собак - всього їх налічується 15. Причому тварини жили не у вольєрах, а були на вільному вигулі. Причому частина з них, пси породи "середньоазіатська вівчарка" не раз нападали і на сусідів, і на перехожих

Пізніше депутат зв'язався з лікарнею і запитав, що потрібно для допомоги Андюші. Саме тоді він і був шокований розповіддю лікарів про стан хлопчика. Петренко впевнений, що відірвана губа і вуха, а також частина пеніса ніяк не можуть пояснюватися випадковим падінням з Купи цегли (на цій версії наполягає бабусин Андрійко).

А пролежні, зазначає Петренко, свідчать про те, що хлопчик без свідомості лежав кілька днів.

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"Ні лікар швидкої, ні інші лікарі - не судмедексперти. Але вони досвідчені фахівці, які за десятки років практики бачили всяке, ось тільки подібного – ще немає. Плакали чоловіки. І я теж", - додав депутат.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що бабусю важко покаліченого дитини - шестирічного Андрія, виявляється, кілька разів оголошували в розшук. Зокрема, за пограбування з важким насильством.

Вікторія Лясова була фігурантом кількох справ. При цьому, місцеві жителі стверджують, що вона протягом багатьох років дивним чином уникала відповідальності за скоєне.

Пізніше директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький розповів, що дитина перебуває у вкрай важкому стані.

"Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще в термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок і печінки", - підкреслив лікар.

viber
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