Вперше в історії: у Києві пройде унікальна Рада ЄС із закордонних справ

Вперше в історії представники міністерств усіх 27 держав-членів ЄС зустрінуться за межами Євросоюзу.

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Володимир Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем / Колаж: Главред, Фото: @JosepBorrellF, Pixabay / Dusan_Cvetanovic

Міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі в Києві обговорять ситуацію в Україні, подальшу підтримку і "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Як повідомив у соцмережі Х верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, це буде першою в історії зустріччю представників міністерств всіх 27 держав-членів за межами ЄС.

Допис Ж. Борреля / @JosepBorrellF

"Такого роду зустрічі називаються неформальними, тому що, по-перше, вони проводяться за межами Європейського Союзу, а по-друге, тому що вони вважаються політичними дебатами високого рівня, які не мають на меті досягнення конкретних висновків і рішень, а є свого роду brainstorming, який нам потрібно провести серед нас і разом з вами, щоб подивитися на ситуацію через війну проти України, як Європейський Союз підтримує Україну, і як ми будемо продовжувати це робити", - підкреслив він.

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За його словами, учасники зустрічі вивчатимуть "формулу миру" Зеленського, щоб зібрати більше підтримки в усьому світі і відмінно підготуватися до саміту.

Боррель підкреслив, що зустріч у Києві - бажання показати прихильність і готовність Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну, яка бореться з агресією РФ.

"Давайте подивимося, що станеться в США, але зі свого боку ми продовжимо підтримувати і збільшувати нашу підтримку... Ми повинні забезпечити постійну і структурну підтримку, тому що ми зіткнулися з екзистенціальною загрозою для Європи", - додав верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

Раніше Зеленський представив "формулу миру" в ООН. Президент України Володимир Зеленський презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. Серед іншого, український лідер висунув дві умови ефективного миру після закінчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстан підтримав формулу миру України та санкції проти Росії. Агресор Росії і Україна "готові до переговорів", проте на даний момент немає платформи для подальшої дискусії, стверджує Касим-Жомарт Токаєв.

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