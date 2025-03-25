Відновлення авіасполучення в Україні: одна з компаній вийшла із заявою

Представники угорської авіакомпанії розповіли наскільки близькі до відновлення польотів в Україні.

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Точної дати відновлення авіаперельотів у компанії не назвали / Колаж: Главред, фото: flickr, УНІАН

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Wizz Air готова повернутися в Україну

Лоукостер має великі плани щодо України

Компанія розробила маршрути на перші 6 місяців після відновлення роботи

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про готовність відновити свою роботу в Україні. Про це повідомив гендиректор компанії Йозеф Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання" від аналітичного центру We Build Ukraine.

За його словами, Wizz Air вже наближається до угоди з відновлення комерційної діяльності з деякими українськими аеропортами. У компанії не назвали конкретних термінів, однак зазначили, що мають щодо України великі плани.

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"Ми плануємо не просто літати до України, а й літати з України, відновлюючи операційні бази", – наголосив Вараді.

Компанія вже має план для створення мережі з приблизно 100 маршрутів протягом перших півроку з дня відновлення операційної діяльності. Це, згідно з планом, забезпечить пасажиропотік у 5 мільйонів людей на рік.

"Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві й вже близькі до укладання комерційної угоди", - підсумував представник Wizz Air.

Відновлення авіасполучення в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що найбільша авіакомпанія Європи Ryanair на початку лютого 2025 року також повідомила, що розробляє плани відновлення польотів в Україну.

Напередодні стало відомо, що у жовтні 2024 року Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація.

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Що таке Wizz Air? Wizz Air - угорська бюджетна (лов-кост) авіакомпанія, найбільша авіакомпанія в країні. Головний офіс розташовується у Будапешті. Компанія, заснована у вересні 2003, здійснює пасажирські авіаперевезення переважно до країн Європи, а також у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Станом на 2019 перельоти здійснюються у 155 напрямках, до 45 країн, пише Вікіпедія.

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