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"Візьмемо у лещата": Світан назвав два міста, які незабаром будуть під контролем ЗСУ

3 лютого 2023, 22:30
Військовий експерт переконаний, що зовсім скоро російські загарбники підуть з Кремінної.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан
Світан назвав два міста, які незабаром будуть під контролем ЗСУ / 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Світана

Збройним силам України залишилося просунутися на кілька кілометрів у Луганській області, щоб відтіснити російських загарбників із Кремінної у бік Рубіжного. Про це заявив висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Кремінну ми могли взяти і раніше, до Нового року. Там був момент, пов'язаний з нашими певними діями... Тільки ми не саму Кремінну мали взяти – ми мали перерізати нитки постачання, тобто взяти практично у повне оточення саму Кремінну. Але зайти з півдня. Не з півночі, як ми зараз перерізаємо та виходимо до Червонопопівки, а зайти з півдня. Так, десь на 5-те число. Але не склалося", -розповів Світан в інтерв'ю Дмитрові Гордону.

Водночас експерт висловив переконання, що ЗСУ таки звільнять від ворога і Кремінну, і Сватове. Він також описав сценарій, за яким це може відбутися.

"Ми однозначно візьмемо не лише Кремінну, а й Сватове. Зі Сватовим – тут простіше. Зараз ідемо через Куземівку: трохи південніше, – на північ від Сватового, перерізаємо дорогу основну з Валуйків. Після того, як її переріжемо, залишиться лише одна дорога: на Старобільськ. І до неї теж підійдемо. Тобто ми сватівський гарнізон просто видавимо – і вони підуть зі Сватового", - заявив експерт.

На думку Світана, російським окупантам доведеться піти з Кремінної відповідно до правил війни.

"Кремінну візьмемо у лещата, найімовірніше, з півдня і з півночі. До того ж, з Червонопопівки, що на півночі, можемо вирушити відразу на Рубіжне. Це найоптимальніший варіант. Перетинаємо ту саму дорогу туди і назад. І на Кремінну, і з Кремінної на Рубіжне. І з півдня піддавимо. Тобто питання стосовно Кремінної, можна сказати, вирішено", - підкреслив Світан.

Він додав, що Кремінна розташована "в найнезручнішому становищі" в агломерації з Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька і Лисичанська. Тож окупантам буде складно обороняти місто, якщо до нього підійдуть ЗСУ.

"І вони будуть іти. Тобто там ще залишилося, можливо, кілька кілометрів до того, коли гарнізон Кремінної ухвалить рішення іти на Рубіжне", - підсумував експерт.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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