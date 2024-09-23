РФ просунулася в Харківській області: у розвідці Британії назвали напрямок

Російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскол, кажуть у розвідці Британії.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

У північно-східній Харківській області російські окупаційні війська просунулися на захід від села Піщане.

Тепер ворожі сили займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл, ідеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в соцмережі X.

У британській військовій розвідці вважають, що російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

При цьому уточнюється, що основні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України. При цьому РФ, найімовірніше, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, і Українськ, на південь від міста, а війська РФ залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня", - додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Дивіться відео - наступ на Харків захлинувся, ЗСУ перейшли в контрнаступ:

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

/ Главред

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