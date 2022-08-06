"Військові знають, коли починати": Данілов анонсував контрнаступ ЗСУ

В РНБО розповіли, від чого залежать терміни контрнаступу ЗСУ / Фото УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про перспективи контрнаступу Збройних сил України.

Терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з Верховним головнокомандувачем, підкреслив він в інтерв'ю ТРК Київ.

Секретар РНБО впевнений в тому, що "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті.

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ. - Ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни - звільняти наші території від окупанта", - сказав він.

Данілов додав, що "треба набратися терпіння і побачити все це на власні очі".

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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