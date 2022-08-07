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ЗСУ звільнили від окупантів вже 1060 населених пунктів - Зеленський

7 серпня 2022, 09:21

На звільнених територіях проводитимуть необхідні роботи для створення умов для нормального життя українців.

ВСУ
ВСУ / УНІАН

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії звільнили від окупантів вже 1060 населених пунктів.

На цьому тижні наші захисники і розвідники домоглися значних результатів у руйнуванні логістики російської армії і знищенні тилових баз окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Всього вже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість з них потребують значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об'єктів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що на звільнених територіях в серпні і вересні будуть проводити необхідні роботи, щоб створити людям умови для нормального життя і підготовки до осінньо-зимового сезону.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Кузан заявив, що Росія провалює наступ на Донбасі. Поставлені завдання не виконуються, загарбники не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області. Складна для військ РФ ситуація і на Херсонщині, де контрнаступає українська армія. Щоб спробувати вирівняти обстановку, на Херсонському напрямку, окупанти відкривають другий фронт на півдні.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що Україна вирішуватиме питання Кримського півострова військовим шляхом. На його думку, українська армія першою зайде в Крим. Для реалізації такого сценарію знадобиться важка артилерія.

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