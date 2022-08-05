Росія на війні з Україною пішла ва-банк: війська та техніку кидають з Далекого Сходу – Данілов

Щоб воювати проти України, ворог змушений перекидати війська навіть з Далекого Сходу та Уралу - Данілов / Колаж УНІАН

Росія максимально включається у війну проти України. Окупантам доводиться перекидати свою військову техніку та боєприпаси навіть з Далекого Сходу, Уралу та інших російських територій. У Москві вважають, що вони, мовляв, не можуть програти війну. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своєму Twitter-акаунті чиновник написав, що Москва фактично пішла ва-банк на війні проти української держави.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог змушений мобілізовувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк, і не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данилов.

Крім того, секретар РНБО також підкреслив, що Росія проводить поступове знищення населення, яке вона колонізувала в ХІХ-ХХ століттях. У війні задіяно не так багато росіян, найчастіше, це інші нації, у яких Москва забрала їх історію, мову та традиції.

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Війна Росії проти України

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

Військовий експерт Сергій Кузан розповів Главреду про те, що окупантам РФ не вдається досягти своїх цілей у битві за Донбас. Ворожі війська не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ у Донецькій області. Проблеми в окупантів і на Херсонському напрямку, де успішно контрнаступає українська армія. Загарбники перекидають туди війська і відкривають другий фронт.

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