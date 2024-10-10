Захопити Донбас і націлитися на три регіони: названо плани Путіна до зими

Війська агресора Росії мають намір просунутися, зокрема, і на Харківському напрямку, вважає Василь Богдан.

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Російські окупанти в рамках своєї поточної наступальної кампанії прагнутимуть за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У подальшому вони планують просунутися на Запорізькому та Миколаївському напрямках, а також підтягнутися на Харківському напрямку. Про це заявив ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

В ефірі Еспресо він розповів, що такі плани у військ РФ до настання зими.

"Він, звичайно, хоче за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів і дощів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, отримати певний оперативний простір, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському", - зазначив Богдан. відео дня

За словами аналітика, тактичні позиційні бої, які тривають зараз, є закономірним явищем, яке не повинно викликати паніку.

"Навпаки, це свідчить про силу, міць, готовність і рішучі наміри ЗСУ щодо кардинальної відсічі РФ", - наголосив Василь Богдан.

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За його словами, окупантам вдалося просунутися на деяких ділянках фронту. ДРГ ворога вже добиралася до річки Оскіл. Треба приймати необхідні рішення.

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На думку військовослужбовця, російські окупанти намагатимуться або обійти, або оточити Покровськ Донецької області.

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Окупанти під час боїв застосували близько 30 одиниць військової техніки.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над великою кількістю населених пунктів. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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