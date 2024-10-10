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Захопити Донбас і націлитися на три регіони: названо плани Путіна до зими

Андрій Ганчук
10 жовтня 2024, 21:26
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Війська агресора Росії мають намір просунутися, зокрема, і на Харківському напрямку, вважає Василь Богдан.
Путін, війська РФ
Путін "зібрався" атакувати ще три області України після Донбасу - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Російські окупанти в рамках своєї поточної наступальної кампанії прагнутимуть за будь-яку ціну вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У подальшому вони планують просунутися на Запорізькому та Миколаївському напрямках, а також підтягнутися на Харківському напрямку. Про це заявив ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

В ефірі Еспресо він розповів, що такі плани у військ РФ до настання зими.

"Він, звичайно, хоче за будь-яку ціну під час цієї літньо-осінньої кампанії до холодів і дощів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, отримати певний оперативний простір, а потім рушити на Запорізькому та Миколаївському напрямках і підтягнутися на Харківському", - зазначив Богдан.

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За словами аналітика, тактичні позиційні бої, які тривають зараз, є закономірним явищем, яке не повинно викликати паніку.

"Навпаки, це свідчить про силу, міць, готовність і рішучі наміри ЗСУ щодо кардинальної відсічі РФ", - наголосив Василь Богдан.

Війна Росії проти України - що відбувається на полі бою:

У Куп'янському районі - загострення, розповів офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами, окупантам вдалося просунутися на деяких ділянках фронту. ДРГ ворога вже добиралася до річки Оскіл. Треба приймати необхідні рішення.

Боєць ЗСУ Єгор Фірсов розкрив плани Путіна на жовтень-листопад.

На думку військовослужбовця, російські окупанти намагатимуться або обійти, або оточити Покровськ Донецької області.

Війська РФ перейшли у наступ у Курській області, і штурмують Любимівку, розповів "Алекс".

Окупанти під час боїв застосували близько 30 одиниць військової техніки.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над великою кількістю населених пунктів. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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