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Поразка України у війні означатиме початок кінця "золотого століття" Заходу - прем'єр Польщі

Анна Ярославська
14 квітня 2023, 06:51 оновлено 14 квітня, 07:08
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Матеуш Моравецький вважає, що перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення економічної сили Заходу".
Матеуш Моравецький, військові
Матеуш Моравецький, заявив, що поразка України стане початком кінця "золотого століття" Заходу / колаж з фото УНІАН ​

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в разі поразки України у війні проти Росії для Заходу може початися кінець "золотого століття". Про це він сказав під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні.

"Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотого століття" Заходу", - цитує Моравецького Укрінформ.

Польський прем'єр вважає, що перемога України "гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення економічної сили Заходу".

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Як повідомляв Главред, раніше Матеуш Моравецький заявляв: якщо Україна зазнає поразки у війні з країною-окупантом Росією, Китай може негайно напасти на Тайвань. За його словами, дії КНР щодо Тайваню багато в чому залежать від підсумків російсько-української війни.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні Сили України готові до контрнаступу на 90%. При цьому є лише один стримуючий фактор - це погода. Таку думку озвучив колишній радник глави Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватиме рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Інші новини:

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