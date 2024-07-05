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Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті

Юлія Закрепа
5 липня 2024, 01:35
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Олег Жданов пояснив, що у такій ситуації війна в Україні може затягнутись, а наслідки можуть бути неочікувані.
Війна закінчиться плачевно: Жданов розкрив найгірший сценарій подій на фронті
Що станеться після відправки військ КНДР / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував, якщо у війну на боці Росії вступить КНДР, чи може це бути підставою для того, щоб на боці України почали воювати військовослужбовці інших європейських країн, які вже заявляли про готовність надати свої війська.

Жданов наголосив, що такий сценарій можливий. Війська можуть з'явитися у двох іпостасях:

  • у кризовій ситуації для захисту українського населення від геноциду в разі обвалу нашого фронту і просування російських військ углиб України,
  • можуть з'явитися фахівці-інструктори, які зможуть ремонтувати техніку, навчати особовий склад, возячи в Європу і назад наших людей.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

відео дня

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Але в будь-якому разі всі ці рухи призведуть до того, що з появою з обох боків ще хоча б по одному учаснику конфлікту (при цьому не важливо, чи будуть це регулярні війська, чи інструктори), війна в Україні поступово переростатиме у світову війну", - зазначив Жданов.

Військовий експерт розповів, чи може за таких умов затягнутися війна, чи, навпаки, її всіма силами намагатимуться якнайшвидше згорнути.

"Війна тоді затягнеться і закінчиться плачевно, тому що постійно змінюватиметься баланс сил на полі бою із залученням у конфлікт нових країн. Ці сили будуть наростати, що неминуче призведе до застосування ядерної зброї", - пояснив Жданов.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Нагадаємо, що Південна Корея може перекинути війська до України. Стало відомо, що у випадку якщо КНДР буде перекидати свої війська на лінію фронту, то Південна Корея може також перекинути свої підрозділи до України.

У Пентагоні відповіли, чи можлива відправка військових КНДР в Україну. Інформація щодо відправки північнокорейський військ в Україну для підтримки окупаційних сил змусила США перевірити можливі ризики втілення такого плану у життя.

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війна в Україні ЗСУ новини КНДР Олег Жданов КНДР
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