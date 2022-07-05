Війна в Україні закінчиться, коли армія виконає всі завдання Путіна - Шойгу

Війна в Україні закінчиться, коли армія виконає всі завдання Путіна / Коллаж Reuters

Війна в Україні триватиме, поки Росія не виконає всі поставлені Путіним завдання. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє російський Інтерфакс.

"Спеціальна військова операція продовжиться до повного виконання завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - сказав Шойгу.

Він не уточнив, які завдання виконують російські війська та скільки на це потрібно часу.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, заявив, що кінцевою метою "спецоперації" є звільнення Донбасу. Вторгнення російських військ у Київську, Чернігівську та Сумську області на початку війни Путін назвав "відволікаючими діями".

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня зробив заяву, згідно з якою Збройні Сили України не можуть перейти до контрнаступу через брак озброєнь. У російських військ значно більше зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що армії України для переходу в контрнаступ потрібні сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Захід повинен постачати Києву більше зброї. Українські війська серйозно поступаються окупантам РФ в артилерії на Донбасі. Без поставок зброї в достатньому обсязі українським військам складно зупинити наступ загарбників, не кажучи вже про контрнаступальну операцію.

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