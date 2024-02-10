Засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця - The New York Times

В України зараз є військові проблеми, які "виходять за рамки одного бою". Українські війська виснажені, їм не вистачає зброї та боєприпасів.

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Без поповнення засобів ППО Україні їх вистачить лише до наступного місяця / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov

Без військової допомоги США каскадне обвалення вздовж лінії фронту може статися вже у 2024 році. Якщо не будуть поповнюватися засоби ППО, Україні їх вистачить лише до наступного місяця. Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на оцінки американських чиновників.

Співрозмовники видання заявили, що в України зараз є військові проблеми, які "виходять за рамки одного бою".

"Українські війська виснажені, їм не вистачає зброї та боєприпасів. Системи протиповітряної оборони, що мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет, неухильно виснажуються через бомбардування", - йдеться у матеріалі.

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Видання зазначає, що мине принаймні кілька місяців, перш ніж відсутність відновлення допомоги матиме масовий вплив на фронті.

"Але без цього, додають вони, складно зрозуміти, як Україна зможе зберегти свої нинішні позиції на полі бою", - ідеться в статті.

До наступного місяця Україні може бути важко проводити локальні контратаки, а на початку літа її військові можуть відчувати труднощі з тим, щоб відбивати російські атаки.

При цьому офіційні особи також вважають, що Росії буде складно швидко створити достатній потенціал для проведення великого наступу на сході України. Російські війська, найімовірніше, рухатимуться вперед незграбно і роз'єднано, з високим порогом втрат серед своїх військ.

Військова допомога Україні

8 лютого в Сенаті США розглянули законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але цього разу без включення питань міграційної реформи та безпеки кордону. Проголосували понад 60 сенаторів, що означає, Сенат США ухвалив процедурне рішення для розгляду надання допомоги Україні. Далі це питання має розглянути Палата представників.

Тим часом високопоставлені парламентарії країн Північної Європи та Балтії відвідали Вашингтон і висловили свою тривогу щодо відсутності чіткої стратегії США з приводу допомоги Україні. Вони наполягають на ухваленні Конгресом рішення про продовження підтримки Києва.

Євросоюз надасть Україні 50 мільярдів доларів військової допомоги. Відповідне рішення ухвалили в блоці 1 лютого. Київ отримає підтримку кількома траншами. Лідери всіх 27 країн досягли консенсусу з цього питання.

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