УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Рогатками не повоюєш": дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни

21 лютого 2023, 18:13
Коли Україна отримає далекобійні ракети, вся окупована територія нашої держави буде під вогневим контролем ЗСУ, підкреслив дипломат.
'Рогатками не повоюєш': дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни
Чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни? / 43-й ОАБ імені гетьмана Тараса Трясила

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати зустрічі з американським лідером Джо Байденом будуть помітними на полю бою. В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, коли може завершитися війна, з огляду на те, як зараз складається ситуація.

"Думаю, такого прогнозу ніхто робити не ризикне, тому що це надто складні справи. Коли трошки дізнаєшся, як плануються такі величезні операції, розумієш, що це навіть не вісім чи десять ходів, які роблять міжнародні гросмейстери, пересуваючи фігури на шаховій дошці. Все значно складніше. Тому, боюся, сьогодні ніхто не скаже, коли ця війна закінчиться", - зауважив Огризко.

Водночас він підкреслив, що у разі отримання Україною всього необхідного озброєння, зокрема, далекобійних ракет, вся окупована територія нашої держави буде під вогневим контролем ЗСУ.

відео дня

"Якщо ми отримаємо все те, що нам потрібно (я би тут говорив не стільки про літаки, про які зараз усі почали активно кричати, скільки про ракети з дальністю ураження до 300 км, які нам надзвичайно важливо отримати в перспективі одного-трьох місяців), вся поки що окупована територія України буде під вогневим контролем ЗСУ. А це означає, що всі ланцюжки постачань, без чого ворог не зможе вести жодні наступальні операції та оборонятися (рогатками не повоюєш), були б під нашим контролем", - сказав дипломат.

За його словами, якщо події розвиватимуться у такий спосіб, то на фронті відбудеться перелом у війні.

"Термін закінчення цієї фази війни, а саме вигнання орди з української території, наблизився б кратно. Якщо ця тема набуде свого продовження, це сприятиме остаточному зламу ходу війни на користь України", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відводу військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист помітив, що Путін та пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливість відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб добитися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду безпеки Організації Об’єднаних Націй і на ній виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я та розпочати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов преконаний, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Дивіться відео ТСН – яка точка буде фінальною на війні – Крим чи Донбас?

Більше новин про війну в Україні:

війна в Україні Володимир Огризко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:13

"Рогатками не повоюєш": дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни

17:48

"Ці йолопи повірили у власну богообраність": в РФ заплуталися у своїх цілях в Україні – ТукаВідео

17:34

Як приготувати найсмачніші сирники: секрети, які зроблять страву незабутньоюВідео

17:16

Як визначити свої особисті межі і навчитися ніколи не давати себе образити

17:04

У ЗСУ чітко відповіли, чи чекати 24 лютого масованого нальоту російських літаків на КиївВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:55

Як приготувати гору смачнющих котлет за копійки: секретні інгредієнти, які можна додати до фаршуВідео

16:50

Медведєв та інші чиновники заснули під час промови ПутінаВідео

16:50

Над потугами Путіна тихо іржали навіть у РосіїПогляд

16:44

Коли і на якому напрямку ЗСУ можуть піти в наступ: генерал Романенко зробив прогнозВідео

Реклама
16:41

Як правильно варити вареники і щоб вони не розвалювалися: нехитрий і надійний спосібВідео

16:26

Що буде, якщо тиждень не мити голову: ці наслідки ніколи не забудутьсяВідео

16:20

Байден дав ляпаса Путіну, а тому диктатор в паніці переписував свої папірці для промови - ОгризкоВідео

16:19

"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війниВідео

16:18

В Україну увірветься неймовірне потепління: коли чекати +17Відео

16:01

Дипломат спрогнозував, про що в контексті війни Байден скаже у ВаршавіВідео

15:57

"Путін готується до нових наступів": Столтенберг роззкрив плани диктатораВідео

15:40

Що не можна робити в дзеркальний день, щоб не накликати біду: 23 лютого 2023 року

15:36

Що робити, якщо все прилипає до сковороди: наболіла проблема всіх господинь

15:26

"Путін сам зробив цей вибір": у США назвали абсурдною промову глави Кремля 21 лютогоВідео

15:18

"Підготовка ведеться": Тука розповів про можливий наступ ворога на КиївВідео

Реклама
15:13

Пригожин накинувся на Герасимова і Шойгу: "Люди гинуть пачками, а вони хихикають"

15:01

РФ накрила Херсон і Очаків вогнем з РСЗВ: багато загиблих і поранених

15:00

Батько-молодець: у Джуда Лоу народилася сьома дитинаВідео

14:56

Неперевершений ледачий Медовик на сковороді: справжнє захоплення всього за 30 хвилин - рецептВідео

14:54

Колишня наречена Володимира Кличка поділилася трагедією - пішов з життя близький член сім'ї

14:39

"Цей рік він не переживе": Байден передав Путіну два "сигнали" з КиєваВідео

14:27

Путін вибухнув істерикою через далекобійну зброю Україні і погрожує "розширенням війни"Відео

14:26

Путін пив антидепресанти через візит Байдена до Києва - ЗМІВідео

14:07

Чому 22 лютого не можна чіпати і чесати вуха: прикмети і головні заборониВідео

14:04

Своїм візитом до Києва Байден дав чіткий сигнал Росії та Китаю - дипломатВідео

13:50

Як швидко заспокоїтися і не нервувати: дієві способи на всі випадки життя

13:50

Італійська небожителька: Моніка Беллуччі заголила ніжки в панчохах на обкладинці крутого глянцю

13:47

Війна триватиме 2-3 роки і буде кривавою, немає передумов для її закінчення у 2023-му – ТукаВідео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленського іронічно потролили послання Путіна

13:14

Росія призупиняє участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння

13:11

Мікробів більше, ніж на унітазі: чим протирати телефон, щоб не угробити його

13:09

Огризко: Путіна чекає катастрофа, навіть якщо Росія забере війська з УкраїниЕксклюзив

12:53

Цифровізація сфери будівництва в законі №5655 — елемент антикорупційної стратегії, - голова НАЗК Новіков

12:53

США планують прискорити передачу Abrams Україні: у Держдепі розкрили план

12:28

У Путіна є козир, але навіть він не переламає хід війни на користь РФ - експертВідео

Реклама
12:20

Названо ідеальних дружин за знаком зодіаку: вони головні героїні чоловічих мрійВідео

12:02

Гороскоп на завтра 22 лютого 2023: Рибам - нові зустрічі, Близнюкам - події

11:55

Зірка Dizel Show, яка пережила окупацію, влаштувалася на роботу до росіян

11:36

Репера-путініста Басту звинуватили у зґвалтуванні шанувальниціВідео

11:14

Довга війна проти України і загроза ядерними випробуваннями: що наляпав Путін у своєму посланніВідео

10:57

РФ планує взяти під контроль Білорусь до 2030 року: в Мережу злили план Кремля

10:56

Чому кішки бояться води та не люблять купатися

10:50

Георгій Тука: Війна за оптимістичним сценарієм триватиме ще рік, за песимістичним – чотириЕксклюзив

10:43

Загроза удару військ РФ у Харківській та Сумській областях: генерал оцінив ймовірність атакиВідео

10:41

"Думайте, що ви пишете": Леся Нікітюк жорстко відповіла фоловерам, які посварили її вояж до ХарковаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти