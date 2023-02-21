'Рогатками не повоюєш': дипломат оцінив, чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни

Коли Україна отримає далекобійні ракети, вся окупована територія нашої держави буде під вогневим контролем ЗСУ, підкреслив дипломат.

Чи зможуть ЗСУ цьогоріч переламати хід війни? / 43-й ОАБ імені гетьмана Тараса Трясила

Президент України Володимир Зеленський заявив, що результати зустрічі з американським лідером Джо Байденом будуть помітними на полю бою. В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, коли може завершитися війна, з огляду на те, як зараз складається ситуація.

"Думаю, такого прогнозу ніхто робити не ризикне, тому що це надто складні справи. Коли трошки дізнаєшся, як плануються такі величезні операції, розумієш, що це навіть не вісім чи десять ходів, які роблять міжнародні гросмейстери, пересуваючи фігури на шаховій дошці. Все значно складніше. Тому, боюся, сьогодні ніхто не скаже, коли ця війна закінчиться", - зауважив Огризко.

Водночас він підкреслив, що у разі отримання Україною всього необхідного озброєння, зокрема, далекобійних ракет, вся окупована територія нашої держави буде під вогневим контролем ЗСУ.

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"Якщо ми отримаємо все те, що нам потрібно (я би тут говорив не стільки про літаки, про які зараз усі почали активно кричати, скільки про ракети з дальністю ураження до 300 км, які нам надзвичайно важливо отримати в перспективі одного-трьох місяців), вся поки що окупована територія України буде під вогневим контролем ЗСУ. А це означає, що всі ланцюжки постачань, без чого ворог не зможе вести жодні наступальні операції та оборонятися (рогатками не повоюєш), були б під нашим контролем", - сказав дипломат.

За його словами, якщо події розвиватимуться у такий спосіб, то на фронті відбудеться перелом у війні.

"Термін закінчення цієї фази війни, а саме вигнання орди з української території, наблизився б кратно. Якщо ця тема набуде свого продовження, це сприятиме остаточному зламу ходу війни на користь України", - додав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

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