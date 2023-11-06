Відновленню не підлягає: в ЗСУ повідомили про наслідки удару по кораблю РФ

Після нещодавнього удару по суднобудівному заводу "Залив" в окупованому Криму, корабель "Аскольд" отримав серйозні пошкодження і не підлягає відновленню.

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В ЗСУ повідомили про наслідки удару по кораблю РФ / Колаж Главред, фото: https://t.me/Tsaplienko

В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Аскольд" у тимчасово окупованому місті Керч в Криму. Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Підтверджено. Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

відео дня

Дивіться відео ураження російського корабля Аскольд у тимчасово окупованій керчі:

Скріншот

"Збройні Сили України повторюють, що Крим — це Україна. А росіяни не сховаються ніде", - резюмували у повідомленні СтратКому ЗСУ.

Удари по окупованому Росією Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчукповідомив нові деталі щодо удару по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі в суботу, 4 листопада. Під час атаки був пошкоджений російський ракетний корабель "Аскольд", який є новим і ще не включеним до складу флоту.

Водночас, журналісти "Схем" у своєму Telegram показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце удару на заводі "Залив" та військове судно, яке має пошкодженння.

Також, генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, підтвердив, що українські військові атакували один із найсучасніших кораблів Російського Чорноморського флоту, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

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