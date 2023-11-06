Відновленню не підлягає: в ЗСУ повідомили про наслідки удару по кораблю РФ

В ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Аскольд" у тимчасово окупованому місті Керч в Криму. Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Підтверджено. Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.
Дивіться відео ураження російського корабля Аскольд у тимчасово окупованій керчі:
"Збройні Сили України повторюють, що Крим — це Україна. А росіяни не сховаються ніде", - резюмували у повідомленні СтратКому ЗСУ.
Удари по окупованому Росією Криму
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчукповідомив нові деталі щодо удару по суднобудівному заводу в тимчасово окупованій Керчі в суботу, 4 листопада. Під час атаки був пошкоджений російський ракетний корабель "Аскольд", який є новим і ще не включеним до складу флоту.
Водночас, журналісти "Схем" у своєму Telegram показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ. На знімках Planet Labs за 5 листопада видно місце удару на заводі "Залив" та військове судно, яке має пошкодженння.
Також, генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних сил ЗСУ, підтвердив, що українські військові атакували один із найсучасніших кораблів Російського Чорноморського флоту, який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Інші новини:
- Вогняна "бавовна" в Сєдовому: під удар могла потрапити база з вертольотами РФ
- РФ готує потужні удари: генерал ЗСУ назвав терміни та ймовірні цілі атак ворога
- "Удар у спину України": польські перевізники заблокували кордон із Україною