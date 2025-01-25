Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до страт полонених

Коротко:
- Українські десантники на Курщині знищили підрозділ російських морпіхів зі 155-ї окремої бригади
- Окупанти з цього підрозділу причетні до страт полонених українських воїнів
Буковинські десантники розгромили на Курщині підрозділ російської 155 бригади морської піхоти. Ця бригада раніше відзначилася особливими звірствами і стратами полонених українських воїнів.
Про це повідомили, у Десантно-штурмових військах Збройних сил України, показавши відповідне відео з поля бою.
У ДШВ наголосили, що знищення воєнних злочинців, які вбивають беззбройних українських військових, є одним з ключових пріоритетів для кожного десантника.
"На Курщині десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських морпіхів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Полювання на окупантів, що вбивають наших полонених, пройшло успішно і буде продовжуватись надалі. Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155 бригади у пекло", – зазначено у повідомленні.
Як видно з опублікованого відео, українські бійці вступили у бій з ворогом у посадці.
Відео можна подивитися за посиланням.
Війна в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку. Українські військові не лише стабілізували ситуацію, але й перехопили тактичну ініціативу.
Також повідомлялося, що окупанти планують іти на Харків – заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію в області. Росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.
Нагадаємо, ЗСУ зірвали плани РФ і ведуть контрнаступ – в ЦПД розповіли про бої на Курщині. Українські військові місцями видавлюють росіян з позицій, розповів Андрій Коваленко.
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