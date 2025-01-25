Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до страт полонених

Українські військові розгромили підрозділ російських морпіхів зі 155-ї окремої бригади в Курській області.

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Воїни ЗСУ знищили підрозділ морпіхів РФ з бригади, яка причетна до вбивств полонених/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

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Українські десантники на Курщині знищили підрозділ російських морпіхів зі 155-ї окремої бригади

Окупанти з цього підрозділу причетні до страт полонених українських воїнів

Буковинські десантники розгромили на Курщині підрозділ російської 155 бригади морської піхоти. Ця бригада раніше відзначилася особливими звірствами і стратами полонених українських воїнів.

Про це повідомили, у Десантно-штурмових військах Збройних сил України, показавши відповідне відео з поля бою.

відео дня

У ДШВ наголосили, що знищення воєнних злочинців, які вбивають беззбройних українських військових, є одним з ключових пріоритетів для кожного десантника.

"На Курщині десантники 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ російських морпіхів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Полювання на окупантів, що вбивають наших полонених, пройшло успішно і буде продовжуватись надалі. Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155 бригади у пекло", – зазначено у повідомленні.

Як видно з опублікованого відео, українські бійці вступили у бій з ворогом у посадці.

Відео можна подивитися за посиланням.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, раніше військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що ЗСУ мають успіхи на важливому напрямку. Українські військові не лише стабілізували ситуацію, але й перехопили тактичну ініціативу.

Також повідомлялося, що окупанти планують іти на Харків – заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про ситуацію в області. Росіяни намагаються вражати будь-який об'єкт, який потрапляє в поле зору, а також роблять засідки на логістиці.

Нагадаємо, ЗСУ зірвали плани РФ і ведуть контрнаступ – в ЦПД розповіли про бої на Курщині. Українські військові місцями видавлюють росіян з позицій, розповів Андрій Коваленко.

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