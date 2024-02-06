Ракетний катер РФ атакували 10 дронів: нові деталі знищення "Івановця"

Оператор дрона MAGURA розповів подробиці удару по ракетному катеру РФ у Чорному морі.

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Бійці Group 13 знищили російський катер "Івановець" / Колаж: Главред, Фото: скріншот CNN

Ліквідація російського ракетного катера "Івановець" призведе до зниження можливостей Чорноморського флоту РФ, вважають у британській розвідці.

Як зазначається у зведенні, 1 лютого Головне управління розвідки України заявило, що воно потопило російський ракетний катер "Івановець" класу Tarantul-3. На відео з відкритих джерел із різних ракурсів видно, як кілька надводних дронів використовують тактику роїння для успішного удару по кораблю, що призводить до сильного вибуху, який майже напевно призвів до затоплення корабля, ідеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Уточнюється, що "Івановець" патрулював західне узбережжя Криму на підтримку триваючої окупації Росією України. Його складна лінія зв'язку дозволяла йому надсилати й отримувати дані про цілі на інші кораблі, вертольоти і патрульні літаки далекої дії і назад.

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"Цей останній успіх України підкреслює вразливість російських військових кораблів, що діють у Чорному морі, яка зберігається. Досить імовірно, що це вплине на органи управління Чорноморським флотом, можливо, змусивши їх переоцінити свою маневреність у районі західного Криму. Однак російський ВМФ майже напевно все ще здатний виконувати три основні завдання на Чорному морі: дальні удари, патрулювання і підтримку", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

/ @DefenceHQ

Деталі знищення ракетного катера РФ

Один з учасників знищення "Івановця" оператор дрона MAGURA розповів, що загалом в атаці використали десять безпілотників.

"В атаці було використано десять безпілотників "MAGURA", шість із яких влучили в російський військовий корабель і, зрештою, потопили його", - сказав він у коментарі CNN.

Військовий пояснив, що за операцією стояли оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України "Група 13".

Він каже, що дрони "MAGURA" - це відносно компактні безпілотники, лише кілька метрів завдовжки.

"Зазвичай працюють на водних мотоциклах, але вони мають великий радіус дії - близько 800 кілометрів (майже 500 миль), що дає підрозділу змогу запускати безпілотники в рамках "кримських" місій з великих ділянок узбережжя України", - уточнив український боєць. Оператор дрона каже, що головне в його справі "відчувати" зброю. Це дуже тонка робота, на рівні ювеліра: якщо більше стиснути - втратиш контроль.

За його словами, у флоту РФ на кораблях немає зброї, яка б могла знищувати подібні цілі в морі. Тому в кейсі з катером "Івановець", росіяни використовували гармати, які проти них виявилися неефективними.

Як уже згадувалося, дрони MAGURA маленькі, тому їх доволі складно побачити в морі, але це і ускладнює управління. "Такий розмір ускладнює управління, тому що море неспокійне, але це також значно ускладнює ворогові завдання відпрацювати по нас", - сказав він.

Що відомо про секретний спецпідрозділ ЗСУ

Як зазначає CNN, таємничий член спецгрупи ГУР МО Group 13 пов'язаний із низкою атак на Крим і саму Росію. Його підрозділ бере на себе місії, які перебувають за межами досяжності звичайних озброєнь з українського арсеналу, зазначається в матеріалі.

Після окупації Криму Росією та втрати низки територій під час війни, Україна не має можливості застосовувати свій військовий флот у чорноморській акваторії. Українцям доводиться досягати перемог у морі альтернативними методами і вони в цьому успішні - затоплення катера "Івановець" - одне з таких досягнень, додає CNN.

Знищення ракетного катера "Івановець"

Нагадаємо, в ніч на 1 лютого ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Судно ворога "Івановець" отримало пошкодження внаслідок прямих влучань у корпус і затонуло.

Також втрату ракетного катера "Івановець" підтвердили провоєнні російські пабліки. Його знищили українські безпілотники. За офіційними даними, вдалося врятувати 32 окупантів, одного госпіталізували з важким пораненням, при цьому загальна кількість екіпажу "Івановця" становила 39 осіб.

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